KingyTON hind (KINGY)

1 KINGY/USD reaalajas hind:

-4.20%1D
KingyTON (KINGY) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-19 00:48:46 (UTC+8)

KingyTON (KINGY) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
24 h kõrge

-0.73%

-4.29%

-1.30%

-1.30%

KingyTON (KINGY) reaalajas hind on $0.06768. Viimase 24 tunni jooksul KINGY kaubeldud madalaim $ 0.067516 ja kõrgeim $ 0.071239 näitab aktiivset turu volatiivsust. KINGYkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.855386 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00736929.

Lüliajalise tootluse osas on KINGY muutunud -0.73% viimase tunni jooksul, -4.29% 24 tunni vältel -1.30% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

KingyTON (KINGY) – turuteave

KingyTON praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 1.48K 24 tunnise kauplemismahuga. KINGY ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 9899998.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 668.40K.

KingyTON (KINGY) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse KingyTON ja USD hinnamuutus $ -0.00303407779863886.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse KingyTON ja USD hinnamuutus $ -0.0006323342.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse KingyTON ja USD hinnamuutus $ +0.0043434790.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse KingyTON ja USD hinnamuutus $ -0.00731732749452441.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00303407779863886-4.29%
30 päeva$ -0.0006323342-0.93%
60 päeva$ +0.0043434790+6.42%
90 päeva$ -0.00731732749452441-9.75%

Mis on KingyTON (KINGY)

KINGY - is an ecosystem token in the TON blockchain with a large Telegram community.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse KingyTON (KINGY) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

KingyTON hinna ennustus (USD)

Kui palju on KingyTON (KINGY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie KingyTON (KINGY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida KingyTON nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake KingyTON hinna ennustust kohe!

KINGY kohalike valuutade suhtes

KingyTON (KINGY) tokenoomika

KingyTON (KINGY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet KINGY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse KingyTON (KINGY) kohta

Kui palju on KingyTON (KINGY) tänapäeval väärt?
Reaalajas KINGY hind USD on 0.06768 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune KINGY/USD hind?
Praegune hind KINGY/USD on $ 0.06768. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on KingyTON turukapitalisatsioon?
KINGY turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on KINGY ringlev varu?
KINGY ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim KINGY (ATH) hind?
KINGY saavutab ATH hinna summas 0.855386 USD.
Mis oli kõigi aegade KINGY madalaim (ATL) hind?
KINGY nägi ATL hinda summas 0.00736929 USD.
Milline on KINGY kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine KINGY kauplemismaht on $ 1.48K USD.
Kas KINGY sel aastal kõrgemale ka suundub?
KINGY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake KINGY hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.