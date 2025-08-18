Mis on KingdomX (KT)

KingdomX is a metaverse medieval game designed around gamefi protocol. Gamers and stakers are able to build, collect, mint, compete, and earn through our deflationary KingsLanding Protocol. Our double trifold mechanics (Repu - Hero - KT) or (Mint - burn - reward) is designed to project the game engine into a long-term moon ride.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse KingdomX (KT) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

KingdomX hinna ennustus (USD)

Kui palju on KingdomX (KT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie KingdomX (KT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida KingdomX nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake KingdomX hinna ennustust kohe!

KT kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

KingdomX (KT) tokenoomika

KingdomX (KT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet KT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse KingdomX (KT) kohta Kui palju on KingdomX (KT) tänapäeval väärt? Reaalajas KT hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune KT/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind KT/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on KingdomX turukapitalisatsioon? KT turukapitalisatsioon on $ 73.39K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on KT ringlev varu? KT ringlev varu on 309.47M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim KT (ATH) hind? KT saavutab ATH hinna summas 0.072587 USD . Mis oli kõigi aegade KT madalaim (ATL) hind? KT nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on KT kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine KT kauplemismaht on -- USD . Kas KT sel aastal kõrgemale ka suundub? KT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake KT hinna ennustust

KingdomX (KT) Olulised valdkonna uudised