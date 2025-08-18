Rohkem infot KT

KT Hinnainfo

KT Valge raamat

KT Ametlik veebisait

KT Tokenoomika

KT Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

KingdomX logo

KingdomX hind (KT)

Loendis mitteolevad

1 KT/USD reaalajas hind:

$0.00025101
$0.00025101$0.00025101
+9.30%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
KingdomX (KT) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 17:15:20 (UTC+8)

KingdomX (KT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.072587
$ 0.072587$ 0.072587

$ 0
$ 0$ 0

+0.26%

+9.31%

-13.03%

-13.03%

KingdomX (KT) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul KT kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. KTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.072587 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on KT muutunud +0.26% viimase tunni jooksul, +9.31% 24 tunni vältel -13.03% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

KingdomX (KT) – turuteave

$ 73.39K
$ 73.39K$ 73.39K

--
----

$ 237.15K
$ 237.15K$ 237.15K

309.47M
309.47M 309.47M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

KingdomX praegune turukapitalisatsioon on $ 73.39K -- 24 tunnise kauplemismahuga. KT ringlev varu on 309.47M, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 237.15K.

KingdomX (KT) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse KingdomX ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse KingdomX ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse KingdomX ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse KingdomX ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0+9.31%
30 päeva$ 0-22.87%
60 päeva$ 0-39.02%
90 päeva$ 0--

Mis on KingdomX (KT)

KingdomX is a metaverse medieval game designed around gamefi protocol. Gamers and stakers are able to build, collect, mint, compete, and earn through our deflationary KingsLanding Protocol. Our double trifold mechanics (Repu - Hero - KT) or (Mint - burn - reward) is designed to project the game engine into a long-term moon ride.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse KingdomX (KT) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

KingdomX hinna ennustus (USD)

Kui palju on KingdomX (KT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie KingdomX (KT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida KingdomX nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake KingdomX hinna ennustust kohe!

KT kohalike valuutade suhtes

KingdomX (KT) tokenoomika

KingdomX (KT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet KT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse KingdomX (KT) kohta

Kui palju on KingdomX (KT) tänapäeval väärt?
Reaalajas KT hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune KT/USD hind?
Praegune hind KT/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on KingdomX turukapitalisatsioon?
KT turukapitalisatsioon on $ 73.39K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on KT ringlev varu?
KT ringlev varu on 309.47M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim KT (ATH) hind?
KT saavutab ATH hinna summas 0.072587 USD.
Mis oli kõigi aegade KT madalaim (ATL) hind?
KT nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on KT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine KT kauplemismaht on -- USD.
Kas KT sel aastal kõrgemale ka suundub?
KT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake KT hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 17:15:20 (UTC+8)

KingdomX (KT) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.