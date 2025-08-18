King Sugar Glider hind (KSG)
King Sugar Glider (KSG) reaalajas hind on $0.00001958. Viimase 24 tunni jooksul KSG kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. KSGkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00140207 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00001214.
Lüliajalise tootluse osas on KSG muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel +2.23% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
King Sugar Glider praegune turukapitalisatsioon on $ 13.69K -- 24 tunnise kauplemismahuga. KSG ringlev varu on 699.04M, mille koguvaru on 699038085.489062. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 13.69K.
Tänase päeva jooksul oli üksuse King Sugar Glider ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse King Sugar Glider ja USD hinnamuutus $ +0.0000004024.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse King Sugar Glider ja USD hinnamuutus $ +0.0000040699.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse King Sugar Glider ja USD hinnamuutus $ +0.00000061326895302397.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ 0
|--
|30 päeva
|$ +0.0000004024
|+2.06%
|60 päeva
|$ +0.0000040699
|+20.79%
|90 päeva
|$ +0.00000061326895302397
|+3.23%
KSG is more than just the cutest memecoin on Solana—it’s a revolution in the world of cryptocurrency where cuteness meets innovation. Built on the lightning-fast and scalable Solana blockchain, KSG is designed for a new generation of crypto enthusiasts who value community, creativity, and a little bit of fun in their financial journey. Why KSG? In a world full of serious and complex projects, KSG stands out with its irresistible charm. It’s designed to bring a smile to your face and remind you that crypto can be both profitable and enjoyable. Powered by Solana, one of the fastest and most efficient blockchains, KSG offers lightning-quick transactions and minimal fees, ensuring that your interactions are smooth and cost-effective. Accessible to All: KSG is designed to be approachable for everyone. With a low entry point and a strong presence on social media, it’s easy for anyone to join the KSG movement and start participating in the fun. Our Goals: Expand the KSG Ecosystem: We’re working on exciting developments like KSG-themed NFTs, exclusive merchandise, and community-driven projects that will enhance the KSG experience. While we’re a memecoin at heart, our team is dedicated to ensuring the long-term success and growth of KSG, with a clear roadmap that balances fun with strategic development. KSG isn’t just another token; it’s a lifestyle, a community, and a movement that brings joy and innovation to the world of cryptocurrency. Get ready to embrace the future with the cutest token on Solana—because in the world of KSG, every day is a little brighter and a lot more fun.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.