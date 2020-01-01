King Shiba (KINGSHIB) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi King Shiba (KINGSHIB) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

King Shiba (KINGSHIB) teave The King of the Shiba Kingdom has arrived to the Binance Smart Chain to provide his subjects protection for their investments and rewards for their fealty. King Shiba banishes all reward tokens from his lands, instead providing the kingdom reflection and daily burns to give it the best chance to moon. Sell all peasant shiba and floki tokens you hold and pay tribute to the King of Shibas! The King Shiba Team has proven experience delivering safe crypto projects with the marketing connections that can rocket us to the moon. Trust is earnt through honesty and consistent performance, and we look forward to earning the community’s trust in this project. Ametlik veebisait: https://www.kingshibaofficial.com/ Ostke KINGSHIB kohe!

King Shiba (KINGSHIB) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage King Shiba (KINGSHIB) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 528.97K $ 528.97K $ 528.97K Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 296.69M $ 296.69M $ 296.69M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.78M $ 1.78M $ 1.78M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.191508 $ 0.191508 $ 0.191508 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00178199 $ 0.00178199 $ 0.00178199 Lisateave King Shiba (KINGSHIB) hinna kohta

King Shiba (KINGSHIB) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud King Shiba (KINGSHIB) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate KINGSHIB tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: KINGSHIB tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate KINGSHIB tokeni tokenoomikat, avastage KINGSHIB tokeni reaalajas hinda!

KINGSHIB – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu KINGSHIB võiks suunduda? Meie KINGSHIB hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake KINGSHIB tokeni hinna ennustust kohe!

