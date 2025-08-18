Mis on King Shiba (KINGSHIB)

The King of the Shiba Kingdom has arrived to the Binance Smart Chain to provide his subjects protection for their investments and rewards for their fealty. King Shiba banishes all reward tokens from his lands, instead providing the kingdom reflection and daily burns to give it the best chance to moon. Sell all peasant shiba and floki tokens you hold and pay tribute to the King of Shibas! The King Shiba Team has proven experience delivering safe crypto projects with the marketing connections that can rocket us to the moon. Trust is earnt through honesty and consistent performance, and we look forward to earning the community’s trust in this project.

King Shiba hinna ennustus (USD)

Kui palju on King Shiba (KINGSHIB) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie King Shiba (KINGSHIB) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida King Shiba nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

KINGSHIB kohalike valuutade suhtes

King Shiba (KINGSHIB) tokenoomika

King Shiba (KINGSHIB) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet KINGSHIB tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse King Shiba (KINGSHIB) kohta Kui palju on King Shiba (KINGSHIB) tänapäeval väärt? Reaalajas KINGSHIB hind USD on 0.00200815 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune KINGSHIB/USD hind? $ 0.00200815 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind KINGSHIB/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on King Shiba turukapitalisatsioon? KINGSHIB turukapitalisatsioon on $ 595.80K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on KINGSHIB ringlev varu? KINGSHIB ringlev varu on 296.69M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim KINGSHIB (ATH) hind? KINGSHIB saavutab ATH hinna summas 0.191508 USD . Mis oli kõigi aegade KINGSHIB madalaim (ATL) hind? KINGSHIB nägi ATL hinda summas 0.00000716 USD . Milline on KINGSHIB kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine KINGSHIB kauplemismaht on -- USD . Kas KINGSHIB sel aastal kõrgemale ka suundub? KINGSHIB võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake KINGSHIB hinna ennustust

