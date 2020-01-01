King Kovu (LAZY) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi King Kovu (LAZY) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

King Kovu (LAZY) teave $LAZY is a utility token built on the Base network, designed to power community-driven experiences and applications across the Lazy Lions ecosystem. It is used for membership access, in-game participation, digital collectibles, and reward systems. The token is integrated into various products including leaderboards, games, reroll mechanics for NFTs, and upcoming digital commerce tools. $LAZY supports decentralized engagement by enabling holders to participate in ecosystem governance and future unlocks through staking or locking mechanisms. The project aims to combine entertainment, loyalty, and digital ownership into a cohesive on-chain experience. Ametlik veebisait: https://lazyonbase.com

King Kovu (LAZY) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage King Kovu (LAZY) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 105.27K $ 105.27K $ 105.27K Koguvaru: $ 20.30M $ 20.30M $ 20.30M Ringlev varu: $ 10.96M $ 10.96M $ 10.96M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 194.98K $ 194.98K $ 194.98K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.01783687 $ 0.01783687 $ 0.01783687 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00484901 $ 0.00484901 $ 0.00484901 Praegune hind: $ 0.00963516 $ 0.00963516 $ 0.00963516 Lisateave King Kovu (LAZY) hinna kohta

King Kovu (LAZY) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud King Kovu (LAZY) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate LAZY tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: LAZY tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate LAZY tokeni tokenoomikat, avastage LAZY tokeni reaalajas hinda!

LAZY – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu LAZY võiks suunduda? Meie LAZY hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake LAZY tokeni hinna ennustust kohe!

