Mis on King Kovu (LAZY)

$LAZY is a utility token built on the Base network, designed to power community-driven experiences and applications across the Lazy Lions ecosystem. It is used for membership access, in-game participation, digital collectibles, and reward systems. The token is integrated into various products including leaderboards, games, reroll mechanics for NFTs, and upcoming digital commerce tools. $LAZY supports decentralized engagement by enabling holders to participate in ecosystem governance and future unlocks through staking or locking mechanisms. The project aims to combine entertainment, loyalty, and digital ownership into a cohesive on-chain experience.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse King Kovu (LAZY) kohta Kui palju on King Kovu (LAZY) tänapäeval väärt? Reaalajas LAZY hind USD on 0.01027458 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune LAZY/USD hind? $ 0.01027458 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind LAZY/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on King Kovu turukapitalisatsioon? LAZY turukapitalisatsioon on $ 112.76K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on LAZY ringlev varu? LAZY ringlev varu on 10.97M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim LAZY (ATH) hind? LAZY saavutab ATH hinna summas 0.01783687 USD . Mis oli kõigi aegade LAZY madalaim (ATL) hind? LAZY nägi ATL hinda summas 0.00484901 USD . Milline on LAZY kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine LAZY kauplemismaht on -- USD . Kas LAZY sel aastal kõrgemale ka suundub? LAZY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake LAZY hinna ennustust

