King Kovu (LAZY) reaalajas hind on $0.01027458. Viimase 24 tunni jooksul LAZY kaubeldud madalaim $ 0.01024961 ja kõrgeim $ 0.01121776 näitab aktiivset turu volatiivsust. LAZYkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.01783687 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00484901.
Lüliajalise tootluse osas on LAZY muutunud -0.36% viimase tunni jooksul, -7.72% 24 tunni vältel +1.96% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
King Kovu praegune turukapitalisatsioon on $ 112.76K -- 24 tunnise kauplemismahuga. LAZY ringlev varu on 10.97M, mille koguvaru on 20308943.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 208.67K.
Tänase päeva jooksul oli üksuse King Kovu ja USD hinnamuutus $ -0.0008596953018783.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse King Kovu ja USD hinnamuutus $ -0.0019064945.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse King Kovu ja USD hinnamuutus $ -0.0015483411.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse King Kovu ja USD hinnamuutus $ 0.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ -0.0008596953018783
|-7.72%
|30 päeva
|$ -0.0019064945
|-18.55%
|60 päeva
|$ -0.0015483411
|-15.06%
|90 päeva
|$ 0
|--
$LAZY is a utility token built on the Base network, designed to power community-driven experiences and applications across the Lazy Lions ecosystem. It is used for membership access, in-game participation, digital collectibles, and reward systems. The token is integrated into various products including leaderboards, games, reroll mechanics for NFTs, and upcoming digital commerce tools. $LAZY supports decentralized engagement by enabling holders to participate in ecosystem governance and future unlocks through staking or locking mechanisms. The project aims to combine entertainment, loyalty, and digital ownership into a cohesive on-chain experience.
