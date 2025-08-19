Mis on King DAG (KDAG)

KDAG is the underlying infrastructure of a new generation of value networks, dedicated to building a new generation of underlying trusted network protocols and providing efficient, convenient, secure, and stable development and deployment environments to customers worldwide. Its unique KDAG architecture completely replaces the traditional directed acyclic graph (DAG). and is used to organize the blocks with a TPS capable of 30,000+ per second, which breaks the performance bottleneck of the consensus mechanism. The "hug algorithm" instead of consensus completely solves the data consistency, and the "surf effect" greatly improves the random attribute of the node's legal reference, and realizes the high security of transaction privacy.

King DAG hinna ennustus (USD)

Kui palju on King DAG (KDAG) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie King DAG (KDAG) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida King DAG nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

King DAG (KDAG) tokenoomika

King DAG (KDAG) tokenoomika

King DAG (KDAG) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse King DAG (KDAG) kohta Kui palju on King DAG (KDAG) tänapäeval väärt? Reaalajas KDAG hind USD on 0.00480972 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune KDAG/USD hind? $ 0.00480972 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind KDAG/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on King DAG turukapitalisatsioon? KDAG turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on KDAG ringlev varu? KDAG ringlev varu on 0.00 USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim KDAG (ATH) hind? KDAG saavutab ATH hinna summas 1.18 USD . Mis oli kõigi aegade KDAG madalaim (ATL) hind? KDAG nägi ATL hinda summas 0.00481142 USD . Milline on KDAG kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine KDAG kauplemismaht on -- USD . Kas KDAG sel aastal kõrgemale ka suundub? KDAG võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake KDAG hinna ennustust

