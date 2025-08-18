Rohkem infot NEBO

Kinetic Kollective hind (NEBO)

Loendis mitteolevad

1 NEBO/USD reaalajas hind:

$0.924625
$0.924625$0.924625
0.00%1D
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt.
USD
Kinetic Kollective (NEBO) reaalajas hinnagraafik
Kinetic Kollective (NEBO) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 35.29
$ 35.29$ 35.29

$ 0.385171
$ 0.385171$ 0.385171

--

--

+11.07%

+11.07%

Kinetic Kollective (NEBO) reaalajas hind on $0.924625. Viimase 24 tunni jooksul NEBO kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. NEBOkõigi aegade kõrgeim hind on $ 35.29 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.385171.

Lüliajalise tootluse osas on NEBO muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel +11.07% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Kinetic Kollective (NEBO) – turuteave

$ 1.10M
$ 1.10M$ 1.10M

--
----

$ 2.08M
$ 2.08M$ 2.08M

1.19M
1.19M 1.19M

2,250,000.0
2,250,000.0 2,250,000.0

Kinetic Kollective praegune turukapitalisatsioon on $ 1.10M -- 24 tunnise kauplemismahuga. NEBO ringlev varu on 1.19M, mille koguvaru on 2250000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 2.08M.

Kinetic Kollective (NEBO) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Kinetic Kollective ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Kinetic Kollective ja USD hinnamuutus $ +0.3667234730.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Kinetic Kollective ja USD hinnamuutus $ +0.3844131211.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Kinetic Kollective ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ +0.3667234730+39.66%
60 päeva$ +0.3844131211+41.58%
90 päeva$ 0--

Mis on Kinetic Kollective (NEBO)

Üksuse Kinetic Kollective (NEBO) allikas

Ametlik veebisait

Kinetic Kollective hinna ennustus (USD)

Kui palju on Kinetic Kollective (NEBO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Kinetic Kollective (NEBO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Kinetic Kollective nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Kinetic Kollective hinna ennustust kohe!

NEBO kohalike valuutade suhtes

Kinetic Kollective (NEBO) tokenoomika

Kinetic Kollective (NEBO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NEBO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Kinetic Kollective (NEBO) kohta

Kui palju on Kinetic Kollective (NEBO) tänapäeval väärt?
Reaalajas NEBO hind USD on 0.924625 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune NEBO/USD hind?
Praegune hind NEBO/USD on $ 0.924625. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Kinetic Kollective turukapitalisatsioon?
NEBO turukapitalisatsioon on $ 1.10M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on NEBO ringlev varu?
NEBO ringlev varu on 1.19M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim NEBO (ATH) hind?
NEBO saavutab ATH hinna summas 35.29 USD.
Mis oli kõigi aegade NEBO madalaim (ATL) hind?
NEBO nägi ATL hinda summas 0.385171 USD.
Milline on NEBO kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine NEBO kauplemismaht on -- USD.
Kas NEBO sel aastal kõrgemale ka suundub?
NEBO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake NEBO hinna ennustust.
