Kinesis Gold (KAU) teave What is Kinesis gold (KAU)? Kinesis gold (KAU) is a gold-backed cryptocurrency, launched by Kinesis - a global trading and digital asset utility platform. Each Kinesis gold (KAU) token is backed by 1 gram of investment-grade gold bullion, securely stored in Kinesis’ fully insured, audited vaults. The mission behind KAU is to reintroduce physical gold backing to money and provide the global community with a stable store of value. Kinesis gold (KAU) has the everyday utility of a fiat currency; the borderless efficiency of a cryptocurrency, and none of the inherent volatility. KAU enables physical gold bullion to be instantly purchased, traded, spent and sent anywhere in the world, bringing real-world access, value, and utility to physical precious metals. A true stablecoin, KAU allows crypto traders to easily exit volatile markets and enter into the enduring value of physical gold, while earning a monthly yield. What makes KAU unique? In an economic first, KAU holders earned the first debt-free yield on precious metals. All KAU holders receive a passive yield - paid monthly in KAU - simply for holding their metals on the Kinesis platform. The yield is calculated from a 15% share of Kinesis’ global transaction fee revenue which is shared with users who store their gold on the platform. At the time of writing, Kinesis has paid out over $3,000,000 to KAU holders. Unlike other gold tokens, KAU can be instantly spent with the Kinesis Virtual Card, worldwide. Accessible via mobile device, the virtual card lets people everywhere instantly convert their KAU holdings into local currency at the point of sale, anywhere Mastercard is accepted. Through digitalising physical gold in the form of KAU, Kinesis has successfully reintroduced gold as a currency. Can I redeem my gold? Every single gram of gold underpinning KAU is available for redemption, at the click of a button. While other gold-backed cryptos offer redemption, they often set very high minimum withdrawal limits. Ametlik veebisait: https://kinesis.money/ Valge raamat: https://kinesis.money/resources/kinesis-whitepaper-en.pdf Ostke KAU kohe!

Kinesis Gold (KAU) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Kinesis Gold (KAU) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 153.47M $ 153.47M $ 153.47M Koguvaru: $ 1.43M $ 1.43M $ 1.43M Ringlev varu: $ 1.43M $ 1.43M $ 1.43M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 153.47M $ 153.47M $ 153.47M Kõigi aegade kõrgeim: $ 112.43 $ 112.43 $ 112.43 Kõigi aegade madalaim: $ 44.06 $ 44.06 $ 44.06 Praegune hind: $ 106.95 $ 106.95 $ 106.95 Lisateave Kinesis Gold (KAU) hinna kohta

Kinesis Gold (KAU) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Kinesis Gold (KAU) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate KAU tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: KAU tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate KAU tokeni tokenoomikat, avastage KAU tokeni reaalajas hinda!

KAU – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu KAU võiks suunduda? Meie KAU hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake KAU tokeni hinna ennustust kohe!

