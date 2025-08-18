Mis on Kinesis Gold (KAU)

What is Kinesis gold (KAU)? Kinesis gold (KAU) is a gold-backed cryptocurrency, launched by Kinesis - a global trading and digital asset utility platform. Each Kinesis gold (KAU) token is backed by 1 gram of investment-grade gold bullion, securely stored in Kinesis’ fully insured, audited vaults. The mission behind KAU is to reintroduce physical gold backing to money and provide the global community with a stable store of value. Kinesis gold (KAU) has the everyday utility of a fiat currency; the borderless efficiency of a cryptocurrency, and none of the inherent volatility. KAU enables physical gold bullion to be instantly purchased, traded, spent and sent anywhere in the world, bringing real-world access, value, and utility to physical precious metals. A true stablecoin, KAU allows crypto traders to easily exit volatile markets and enter into the enduring value of physical gold, while earning a monthly yield. What makes KAU unique? In an economic first, KAU holders earned the first debt-free yield on precious metals. All KAU holders receive a passive yield - paid monthly in KAU - simply for holding their metals on the Kinesis platform. The yield is calculated from a 15% share of Kinesis’ global transaction fee revenue which is shared with users who store their gold on the platform. At the time of writing, Kinesis has paid out over $3,000,000 to KAU holders. Unlike other gold tokens, KAU can be instantly spent with the Kinesis Virtual Card, worldwide. Accessible via mobile device, the virtual card lets people everywhere instantly convert their KAU holdings into local currency at the point of sale, anywhere Mastercard is accepted. Through digitalising physical gold in the form of KAU, Kinesis has successfully reintroduced gold as a currency. Can I redeem my gold? Every single gram of gold underpinning KAU is available for redemption, at the click of a button. While other gold-backed cryptos offer redemption, they often set very high minimum withdrawal limits.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Kinesis Gold (KAU) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Kinesis Gold hinna ennustus (USD)

Kui palju on Kinesis Gold (KAU) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Kinesis Gold (KAU) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Kinesis Gold nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Kinesis Gold hinna ennustust kohe!

KAU kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Kinesis Gold (KAU) tokenoomika

Kinesis Gold (KAU) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet KAU tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Kinesis Gold (KAU) kohta Kui palju on Kinesis Gold (KAU) tänapäeval väärt? Reaalajas KAU hind USD on 104.05 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune KAU/USD hind? $ 104.05 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind KAU/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Kinesis Gold turukapitalisatsioon? KAU turukapitalisatsioon on $ 149.43M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on KAU ringlev varu? KAU ringlev varu on 1.43M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim KAU (ATH) hind? KAU saavutab ATH hinna summas 112.43 USD . Mis oli kõigi aegade KAU madalaim (ATL) hind? KAU nägi ATL hinda summas 44.06 USD . Milline on KAU kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine KAU kauplemismaht on -- USD . Kas KAU sel aastal kõrgemale ka suundub? KAU võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake KAU hinna ennustust

Kinesis Gold (KAU) Olulised valdkonna uudised