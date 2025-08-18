Mis on Kine Protocol (KINE)

Kine Protocol hinna ennustus (USD)

Kui palju on Kine Protocol (KINE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Kine Protocol (KINE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Kine Protocol nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Kine Protocol hinna ennustust kohe!

KINE kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Kine Protocol (KINE) tokenoomika

Kine Protocol (KINE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet KINE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Kine Protocol (KINE) kohta Kui palju on Kine Protocol (KINE) tänapäeval väärt? Reaalajas KINE hind USD on 0.00197138 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune KINE/USD hind? $ 0.00197138 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind KINE/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Kine Protocol turukapitalisatsioon? KINE turukapitalisatsioon on $ 39.85K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on KINE ringlev varu? KINE ringlev varu on 20.21M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim KINE (ATH) hind? KINE saavutab ATH hinna summas 6.87 USD . Mis oli kõigi aegade KINE madalaim (ATL) hind? KINE nägi ATL hinda summas 0.00107052 USD . Milline on KINE kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine KINE kauplemismaht on -- USD . Kas KINE sel aastal kõrgemale ka suundub? KINE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake KINE hinna ennustust

