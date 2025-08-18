Rohkem infot KINE

KINE Hinnainfo

KINE Ametlik veebisait

KINE Tokenoomika

KINE Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Kine Protocol logo

Kine Protocol hind (KINE)

Loendis mitteolevad

1 KINE/USD reaalajas hind:

$0.00197138
$0.00197138$0.00197138
0.00%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Kine Protocol (KINE) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 19:47:11 (UTC+8)

Kine Protocol (KINE) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 6.87
$ 6.87$ 6.87

$ 0.00107052
$ 0.00107052$ 0.00107052

--

--

+7.31%

+7.31%

Kine Protocol (KINE) reaalajas hind on $0.00197138. Viimase 24 tunni jooksul KINE kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. KINEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 6.87 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00107052.

Lüliajalise tootluse osas on KINE muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel +7.31% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Kine Protocol (KINE) – turuteave

$ 39.85K
$ 39.85K$ 39.85K

--
----

$ 197.14K
$ 197.14K$ 197.14K

20.21M
20.21M 20.21M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Kine Protocol praegune turukapitalisatsioon on $ 39.85K -- 24 tunnise kauplemismahuga. KINE ringlev varu on 20.21M, mille koguvaru on 100000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 197.14K.

Kine Protocol (KINE) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Kine Protocol ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Kine Protocol ja USD hinnamuutus $ +0.0003430015.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Kine Protocol ja USD hinnamuutus $ +0.0004103350.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Kine Protocol ja USD hinnamuutus $ -0.001716600783090958.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ +0.0003430015+17.40%
60 päeva$ +0.0004103350+20.81%
90 päeva$ -0.001716600783090958-46.54%

Mis on Kine Protocol (KINE)

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Kine Protocol (KINE) allikas

Ametlik veebisait

Kine Protocol hinna ennustus (USD)

Kui palju on Kine Protocol (KINE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Kine Protocol (KINE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Kine Protocol nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Kine Protocol hinna ennustust kohe!

KINE kohalike valuutade suhtes

Kine Protocol (KINE) tokenoomika

Kine Protocol (KINE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet KINE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Kine Protocol (KINE) kohta

Kui palju on Kine Protocol (KINE) tänapäeval väärt?
Reaalajas KINE hind USD on 0.00197138 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune KINE/USD hind?
Praegune hind KINE/USD on $ 0.00197138. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Kine Protocol turukapitalisatsioon?
KINE turukapitalisatsioon on $ 39.85K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on KINE ringlev varu?
KINE ringlev varu on 20.21M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim KINE (ATH) hind?
KINE saavutab ATH hinna summas 6.87 USD.
Mis oli kõigi aegade KINE madalaim (ATL) hind?
KINE nägi ATL hinda summas 0.00107052 USD.
Milline on KINE kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine KINE kauplemismaht on -- USD.
Kas KINE sel aastal kõrgemale ka suundub?
KINE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake KINE hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 19:47:11 (UTC+8)

Kine Protocol (KINE) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.