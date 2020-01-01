KIM Token (KIM) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi KIM Token (KIM) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

KIM Token (KIM) teave Kim has been built as a highly efficient and customizable protocol, allowing both builders and users to leverage our custom infrastructure for deep, sustainable, and adaptable liquidity. Kim moves beyond the traditional design of DEXs to focus on offering a custom approach that prioritizes the community and ecosystem. By leveraging Mode's unique approach to sequencer fee sharing, Kim is able to provide projects with greater incentives. Ametlik veebisait: https://www.kim.exchange/ Valge raamat: https://docs.kim.exchange/ Ostke KIM kohe!

KIM Token (KIM) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage KIM Token (KIM) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 406.95K $ 406.95K $ 406.95K Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 406.95K $ 406.95K $ 406.95K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.04177886 $ 0.04177886 $ 0.04177886 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00040366 $ 0.00040366 $ 0.00040366 Lisateave KIM Token (KIM) hinna kohta

KIM Token (KIM) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud KIM Token (KIM) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate KIM tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: KIM tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate KIM tokeni tokenoomikat, avastage KIM tokeni reaalajas hinda!

KIM – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu KIM võiks suunduda? Meie KIM hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake KIM tokeni hinna ennustust kohe!

