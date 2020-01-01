KIM Token (KIM) tokenoomika

Avastage olulisi teadmisi KIM Token (KIM) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.
KIM Token (KIM) teave

Kim has been built as a highly efficient and customizable protocol, allowing both builders and users to leverage our custom infrastructure for deep, sustainable, and adaptable liquidity.

Kim moves beyond the traditional design of DEXs to focus on offering a custom approach that prioritizes the community and ecosystem.

By leveraging Mode's unique approach to sequencer fee sharing, Kim is able to provide projects with greater incentives.

Ametlik veebisait:
https://www.kim.exchange/
Valge raamat:
https://docs.kim.exchange/

KIM Token (KIM) tokenoomika ja hinnaanalüüs

Avastage KIM Token (KIM) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.

Turukapital:
$ 406.95K
Koguvaru:
$ 1.00B
Ringlev varu:
$ 1.00B
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
$ 406.95K
Kõigi aegade kõrgeim:
$ 0.04177886
Kõigi aegade madalaim:
$ 0
Praegune hind:
$ 0.00040366
KIM Token (KIM) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud

KIM Token (KIM) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.

Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:

Koguvaru:

Maksimaalne loodud või loodavate KIM tokenite arv.

Ringlev varu:

Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.

Maksimaalne varu:

KIM tokenite koguarvu range piirang.

FDV (täielikult lahjendatud hindamine):

Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.

Inflatsiooni määr:

Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.

Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?

Suur ringlev varu = suurem likviidsus.

Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.

Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.

Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.

Nüüd, kui te mõistate KIM tokeni tokenoomikat, avastage KIM tokeni reaalajas hinda!

KIM – hinna ennustus

Tahaksite teada, kuhu KIM võiks suunduda? Meie KIM hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

Lahtiütlus

Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.