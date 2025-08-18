Mis on KIM Token (KIM)

Kim has been built as a highly efficient and customizable protocol, allowing both builders and users to leverage our custom infrastructure for deep, sustainable, and adaptable liquidity. Kim moves beyond the traditional design of DEXs to focus on offering a custom approach that prioritizes the community and ecosystem. By leveraging Mode's unique approach to sequencer fee sharing, Kim is able to provide projects with greater incentives.

Üksuse KIM Token (KIM) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

KIM kohalike valuutade suhtes

KIM Token (KIM) tokenoomika

KIM Token (KIM) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet KIM tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse KIM Token (KIM) kohta Kui palju on KIM Token (KIM) tänapäeval väärt? Reaalajas KIM hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune KIM/USD hind? $ 0 . Milline on KIM Token turukapitalisatsioon? KIM turukapitalisatsioon on $ 441.47K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on KIM ringlev varu? KIM ringlev varu on 1.00B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim KIM (ATH) hind? KIM saavutab ATH hinna summas 0.04177886 USD . Mis oli kõigi aegade KIM madalaim (ATL) hind? KIM nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on KIM kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine KIM kauplemismaht on -- USD . Kas KIM sel aastal kõrgemale ka suundub? KIM võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta.

