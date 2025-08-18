Rohkem infot KIM

KIM Token logo

KIM Token hind (KIM)

1 KIM/USD reaalajas hind:

$0.00044146
$0.00044146$0.00044146
-5.40%1D
USD
KIM Token (KIM) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 14:54:12 (UTC+8)

KIM Token (KIM) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.04177886
$ 0.04177886$ 0.04177886

$ 0
$ 0$ 0

-0.79%

-5.45%

-27.64%

-27.64%

KIM Token (KIM) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul KIM kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. KIMkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.04177886 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on KIM muutunud -0.79% viimase tunni jooksul, -5.45% 24 tunni vältel -27.64% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

KIM Token (KIM) – turuteave

$ 441.47K
$ 441.47K$ 441.47K

--
----

$ 441.47K
$ 441.47K$ 441.47K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

KIM Token praegune turukapitalisatsioon on $ 441.47K -- 24 tunnise kauplemismahuga. KIM ringlev varu on 1.00B, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 441.47K.

KIM Token (KIM) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse KIM Token ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse KIM Token ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse KIM Token ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse KIM Token ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-5.45%
30 päeva$ 0-20.01%
60 päeva$ 0-4.06%
90 päeva$ 0--

Mis on KIM Token (KIM)

Kim has been built as a highly efficient and customizable protocol, allowing both builders and users to leverage our custom infrastructure for deep, sustainable, and adaptable liquidity. Kim moves beyond the traditional design of DEXs to focus on offering a custom approach that prioritizes the community and ecosystem. By leveraging Mode's unique approach to sequencer fee sharing, Kim is able to provide projects with greater incentives.

Üksuse KIM Token (KIM) allikas

Ametlik veebisait

KIM Token hinna ennustus (USD)

Kui palju on KIM Token (KIM) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie KIM Token (KIM) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida KIM Token nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake KIM Token hinna ennustust kohe!

KIM kohalike valuutade suhtes

KIM Token (KIM) tokenoomika

KIM Token (KIM) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet KIM tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse KIM Token (KIM) kohta

Kui palju on KIM Token (KIM) tänapäeval väärt?
Reaalajas KIM hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune KIM/USD hind?
Praegune hind KIM/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on KIM Token turukapitalisatsioon?
KIM turukapitalisatsioon on $ 441.47K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on KIM ringlev varu?
KIM ringlev varu on 1.00B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim KIM (ATH) hind?
KIM saavutab ATH hinna summas 0.04177886 USD.
Mis oli kõigi aegade KIM madalaim (ATL) hind?
KIM nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on KIM kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine KIM kauplemismaht on -- USD.
Kas KIM sel aastal kõrgemale ka suundub?
KIM võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake KIM hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.