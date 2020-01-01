Kiirocoin (KIIRO) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Kiirocoin (KIIRO) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Kiirocoin (KIIRO) teave Kiiro Chain's overarching vision is firmly anchored in the creation of an infinitely scalable distributed high-performance computing network. This network is poised to emerge as a pivotal cornerstone within the landscape of AI-integrated metaverse technologies. By harnessing the potential of this network, Kiiro Chain aspires to establish itself as a market leader and become the most important computing infrastructure in the era of AI. Ametlik veebisait: https://kiirocoin.org Valge raamat: https://kiirocoin.org/assets/docs/Kiiro_Whitepaper.pdf Ostke KIIRO kohe!

Kiirocoin (KIIRO) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Kiirocoin (KIIRO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 22.74K $ 22.74K $ 22.74K Koguvaru: $ 16.02M $ 16.02M $ 16.02M Ringlev varu: $ 16.02M $ 16.02M $ 16.02M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 22.74K $ 22.74K $ 22.74K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.928142 $ 0.928142 $ 0.928142 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00141982 $ 0.00141982 $ 0.00141982 Lisateave Kiirocoin (KIIRO) hinna kohta

Kiirocoin (KIIRO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Kiirocoin (KIIRO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate KIIRO tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: KIIRO tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate KIIRO tokeni tokenoomikat, avastage KIIRO tokeni reaalajas hinda!

