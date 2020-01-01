Kick (KICK) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Kick (KICK) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Kick (KICK) teave Kick Ecosystem describes itself as a set of synergistically interacting fintech tools that form a “one-stop-shop” for every user from all over the world. These transformative tools cover all financial needs. KickToken acts as a central currency, which resides on the Ethereum platform. Kick Ecosystem offers a productive approach to cryptocurrency investors by identifying the needs of the modern world. The ecosystem comprises an exchange (KickEX.com), a referral program KickRef (ref.kickex.com), a white label token sale solution (KickDesk), STO listing and trading, a unified login system (KickID), a multicurrency wallet (KickWallet), a crypto payment gateway (KickPay), ad network integration (KickCPA), a mobile app (KickMobile), a messaging service (KickMessenger), a crypto markets research institute KickAcademy (academy.kickex.com) and exchange-pricing solutions (AICO and IECO). For more information on the token and ecosystem please visit KickEX.com and ref.kickex.com Ametlik veebisait: https://kickecosystem.com/ Valge raamat: http://www.kickico.com/whitepaper Ostke KICK kohe!

Kick (KICK) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Kick (KICK) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 460.15K $ 460.15K $ 460.15K Koguvaru: $ 121.44M $ 121.44M $ 121.44M Ringlev varu: $ 121.44M $ 121.44M $ 121.44M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 460.15K $ 460.15K $ 460.15K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.188833 $ 0.188833 $ 0.188833 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00378924 $ 0.00378924 $ 0.00378924 Lisateave Kick (KICK) hinna kohta

Kick (KICK) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Kick (KICK) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate KICK tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: KICK tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate KICK tokeni tokenoomikat, avastage KICK tokeni reaalajas hinda!

KICK – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu KICK võiks suunduda? Meie KICK hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake KICK tokeni hinna ennustust kohe!

