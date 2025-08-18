Mis on Kick (KICK)

Kick Ecosystem describes itself as a set of synergistically interacting fintech tools that form a “one-stop-shop” for every user from all over the world. These transformative tools cover all financial needs. KickToken acts as a central currency, which resides on the Ethereum platform. Kick Ecosystem offers a productive approach to cryptocurrency investors by identifying the needs of the modern world. The ecosystem comprises an exchange (KickEX.com), a referral program KickRef (ref.kickex.com), a white label token sale solution (KickDesk), STO listing and trading, a unified login system (KickID), a multicurrency wallet (KickWallet), a crypto payment gateway (KickPay), ad network integration (KickCPA), a mobile app (KickMobile), a messaging service (KickMessenger), a crypto markets research institute KickAcademy (academy.kickex.com) and exchange-pricing solutions (AICO and IECO). For more information on the token and ecosystem please visit KickEX.com and ref.kickex.com

Üksuse Kick (KICK) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Kick (KICK) tokenoomika

Kick (KICK) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet KICK tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Kick (KICK) kohta Kui palju on Kick (KICK) tänapäeval väärt? Reaalajas KICK hind USD on 0.00462278 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune KICK/USD hind? $ 0.00462278 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind KICK/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Kick turukapitalisatsioon? KICK turukapitalisatsioon on $ 561.42K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on KICK ringlev varu? KICK ringlev varu on 121.45M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim KICK (ATH) hind? KICK saavutab ATH hinna summas 0.188833 USD . Mis oli kõigi aegade KICK madalaim (ATL) hind? KICK nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on KICK kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine KICK kauplemismaht on -- USD . Kas KICK sel aastal kõrgemale ka suundub? KICK võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake KICK hinna ennustust

