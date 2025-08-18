Rohkem infot KICK

KICK Hinnainfo

KICK Valge raamat

KICK Ametlik veebisait

KICK Tokenoomika

KICK Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Kick logo

Kick hind (KICK)

Loendis mitteolevad

1 KICK/USD reaalajas hind:

$0.00462283
$0.00462283$0.00462283
-7.10%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Kick (KICK) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 14:54:02 (UTC+8)

Kick (KICK) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00363293
$ 0.00363293$ 0.00363293
24 h madal
$ 0.00501848
$ 0.00501848$ 0.00501848
24 h kõrge

$ 0.00363293
$ 0.00363293$ 0.00363293

$ 0.00501848
$ 0.00501848$ 0.00501848

$ 0.188833
$ 0.188833$ 0.188833

$ 0
$ 0$ 0

+22.58%

-7.88%

+15.59%

+15.59%

Kick (KICK) reaalajas hind on $0.00462278. Viimase 24 tunni jooksul KICK kaubeldud madalaim $ 0.00363293 ja kõrgeim $ 0.00501848 näitab aktiivset turu volatiivsust. KICKkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.188833 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on KICK muutunud +22.58% viimase tunni jooksul, -7.88% 24 tunni vältel +15.59% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Kick (KICK) – turuteave

$ 561.42K
$ 561.42K$ 561.42K

--
----

$ 561.42K
$ 561.42K$ 561.42K

121.45M
121.45M 121.45M

121,445,292.0784535
121,445,292.0784535 121,445,292.0784535

Kick praegune turukapitalisatsioon on $ 561.42K -- 24 tunnise kauplemismahuga. KICK ringlev varu on 121.45M, mille koguvaru on 121445292.0784535. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 561.42K.

Kick (KICK) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Kick ja USD hinnamuutus $ -0.000395696538739552.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Kick ja USD hinnamuutus $ +0.0001351044.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Kick ja USD hinnamuutus $ +0.0008562969.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Kick ja USD hinnamuutus $ -0.000097723118236528.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000395696538739552-7.88%
30 päeva$ +0.0001351044+2.92%
60 päeva$ +0.0008562969+18.52%
90 päeva$ -0.000097723118236528-2.07%

Mis on Kick (KICK)

Kick Ecosystem describes itself as a set of synergistically interacting fintech tools that form a “one-stop-shop” for every user from all over the world. These transformative tools cover all financial needs. KickToken acts as a central currency, which resides on the Ethereum platform. Kick Ecosystem offers a productive approach to cryptocurrency investors by identifying the needs of the modern world. The ecosystem comprises an exchange (KickEX.com), a referral program KickRef (ref.kickex.com), a white label token sale solution (KickDesk), STO listing and trading, a unified login system (KickID), a multicurrency wallet (KickWallet), a crypto payment gateway (KickPay), ad network integration (KickCPA), a mobile app (KickMobile), a messaging service (KickMessenger), a crypto markets research institute KickAcademy (academy.kickex.com) and exchange-pricing solutions (AICO and IECO). For more information on the token and ecosystem please visit KickEX.com and ref.kickex.com

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Kick (KICK) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Kick hinna ennustus (USD)

Kui palju on Kick (KICK) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Kick (KICK) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Kick nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Kick hinna ennustust kohe!

KICK kohalike valuutade suhtes

Kick (KICK) tokenoomika

Kick (KICK) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet KICK tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Kick (KICK) kohta

Kui palju on Kick (KICK) tänapäeval väärt?
Reaalajas KICK hind USD on 0.00462278 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune KICK/USD hind?
Praegune hind KICK/USD on $ 0.00462278. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Kick turukapitalisatsioon?
KICK turukapitalisatsioon on $ 561.42K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on KICK ringlev varu?
KICK ringlev varu on 121.45M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim KICK (ATH) hind?
KICK saavutab ATH hinna summas 0.188833 USD.
Mis oli kõigi aegade KICK madalaim (ATL) hind?
KICK nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on KICK kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine KICK kauplemismaht on -- USD.
Kas KICK sel aastal kõrgemale ka suundub?
KICK võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake KICK hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 14:54:02 (UTC+8)

Kick (KICK) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.