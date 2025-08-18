Rohkem infot KIBBLE

Kibble hind (KIBBLE)

1 KIBBLE/USD reaalajas hind:

$0.00373391
$0.00373391
-6.00%1D
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt.
Kibble (KIBBLE) reaalajas hinnagraafik
Kibble (KIBBLE) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
24 h kõrge

-0.62%

-6.01%

-15.50%

-15.50%

Kibble (KIBBLE) reaalajas hind on $0.00373391. Viimase 24 tunni jooksul KIBBLE kaubeldud madalaim $ 0.00373148 ja kõrgeim $ 0.00405084 näitab aktiivset turu volatiivsust. KIBBLEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.051158 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.0030904.

Lüliajalise tootluse osas on KIBBLE muutunud -0.62% viimase tunni jooksul, -6.01% 24 tunni vältel -15.50% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Kibble (KIBBLE) – turuteave

--
----

Kibble praegune turukapitalisatsioon on $ 660.43K -- 24 tunnise kauplemismahuga. KIBBLE ringlev varu on 177.00M, mille koguvaru on 338685409.8573016. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.26M.

Kibble (KIBBLE) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Kibble ja USD hinnamuutus $ -0.00023894890837933.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Kibble ja USD hinnamuutus $ -0.0009503816.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Kibble ja USD hinnamuutus $ -0.0001935655.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Kibble ja USD hinnamuutus $ -0.001475849765051324.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00023894890837933-6.01%
30 päeva$ -0.0009503816-25.45%
60 päeva$ -0.0001935655-5.18%
90 päeva$ -0.001475849765051324-28.32%

Mis on Kibble (KIBBLE)

Cat.town is a Idle game built on a custom Smart Contract on Base. Cat.town is backed by the Kibble token to give players an in-game currency to use to buy accessories for their cats as well as buy special items within the game.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Kibble (KIBBLE) allikas

Kibble hinna ennustus (USD)

Kui palju on Kibble (KIBBLE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Kibble (KIBBLE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Kibble nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Kibble hinna ennustust kohe!

KIBBLE kohalike valuutade suhtes

Kibble (KIBBLE) tokenoomika

Kibble (KIBBLE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet KIBBLE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Kibble (KIBBLE) kohta

Kui palju on Kibble (KIBBLE) tänapäeval väärt?
Reaalajas KIBBLE hind USD on 0.00373391 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune KIBBLE/USD hind?
Praegune hind KIBBLE/USD on $ 0.00373391. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Kibble turukapitalisatsioon?
KIBBLE turukapitalisatsioon on $ 660.43K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on KIBBLE ringlev varu?
KIBBLE ringlev varu on 177.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim KIBBLE (ATH) hind?
KIBBLE saavutab ATH hinna summas 0.051158 USD.
Mis oli kõigi aegade KIBBLE madalaim (ATL) hind?
KIBBLE nägi ATL hinda summas 0.0030904 USD.
Milline on KIBBLE kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine KIBBLE kauplemismaht on -- USD.
Kas KIBBLE sel aastal kõrgemale ka suundub?
KIBBLE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake KIBBLE hinna ennustust.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.