Mis on Kibble (KIBBLE)

Cat.town is a Idle game built on a custom Smart Contract on Base. Cat.town is backed by the Kibble token to give players an in-game currency to use to buy accessories for their cats as well as buy special items within the game.

Kibble (KIBBLE) tokenoomika

Kibble (KIBBLE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet KIBBLE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Kibble (KIBBLE) kohta Kui palju on Kibble (KIBBLE) tänapäeval väärt? Reaalajas KIBBLE hind USD on 0.00373391 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune KIBBLE/USD hind? $ 0.00373391 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind KIBBLE/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Kibble turukapitalisatsioon? KIBBLE turukapitalisatsioon on $ 660.43K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on KIBBLE ringlev varu? KIBBLE ringlev varu on 177.00M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim KIBBLE (ATH) hind? KIBBLE saavutab ATH hinna summas 0.051158 USD . Mis oli kõigi aegade KIBBLE madalaim (ATL) hind? KIBBLE nägi ATL hinda summas 0.0030904 USD . Milline on KIBBLE kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine KIBBLE kauplemismaht on -- USD . Kas KIBBLE sel aastal kõrgemale ka suundub? KIBBLE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake KIBBLE hinna ennustust

