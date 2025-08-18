Rohkem infot KIA

KIATOKEN logo

KIATOKEN hind (KIA)

Loendis mitteolevad

1 KIA/USD reaalajas hind:

$0.0002024
$0.0002024$0.0002024
0.00%1D
USD
KIATOKEN (KIA) reaalajas hinnagraafik
2025-08-18

KIATOKEN (KIA) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.01%

+0.00%

+0.07%

+0.07%

KIATOKEN (KIA) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul KIA kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. KIAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on KIA muutunud +0.01% viimase tunni jooksul, +0.00% 24 tunni vältel +0.07% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

KIATOKEN (KIA) – turuteave

$ 101.20K
$ 101.20K$ 101.20K

--
----

$ 202.40K
$ 202.40K$ 202.40K

500.00M
500.00M 500.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

KIATOKEN praegune turukapitalisatsioon on $ 101.20K -- 24 tunnise kauplemismahuga. KIA ringlev varu on 500.00M, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 202.40K.

KIATOKEN (KIA) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse KIATOKEN ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse KIATOKEN ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse KIATOKEN ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse KIATOKEN ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0+0.00%
30 päeva$ 0+0.64%
60 päeva$ 0+1.70%
90 päeva$ 0--

Mis on KIATOKEN (KIA)

KIATOKEN is a purpose-driven cryptocurrency built on the Polygon network, designed to create social impact through the power of decentralized finance. It serves as a donation and reward token for a wide range of charitable causes, including helping children with special needs, protecting the environment, supporting students from underprivileged backgrounds, assisting the homeless, and funding animal shelters. By integrating blockchain technology with real-world missions, KIATOKEN enables transparent, traceable, and fast transactions for donations and community engagement. The project also offers features like staking and community incentives, encouraging users to both contribute to meaningful change and benefit from holding KIA.

Üksuse KIATOKEN (KIA) allikas

KIATOKEN hinna ennustus (USD)

Kui palju on KIATOKEN (KIA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie KIATOKEN (KIA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida KIATOKEN nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

KIA kohalike valuutade suhtes

KIATOKEN (KIA) tokenoomika

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse KIATOKEN (KIA) kohta

Kui palju on KIATOKEN (KIA) tänapäeval väärt?
Reaalajas KIA hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune KIA/USD hind?
Praegune hind KIA/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on KIATOKEN turukapitalisatsioon?
KIA turukapitalisatsioon on $ 101.20K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on KIA ringlev varu?
KIA ringlev varu on 500.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim KIA (ATH) hind?
KIA saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade KIA madalaim (ATL) hind?
KIA nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on KIA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine KIA kauplemismaht on -- USD.
Kas KIA sel aastal kõrgemale ka suundub?
KIA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake KIA hinna ennustust.
2025-08-18

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.