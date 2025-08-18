Mis on KIATOKEN (KIA)

KIATOKEN is a purpose-driven cryptocurrency built on the Polygon network, designed to create social impact through the power of decentralized finance. It serves as a donation and reward token for a wide range of charitable causes, including helping children with special needs, protecting the environment, supporting students from underprivileged backgrounds, assisting the homeless, and funding animal shelters. By integrating blockchain technology with real-world missions, KIATOKEN enables transparent, traceable, and fast transactions for donations and community engagement. The project also offers features like staking and community incentives, encouraging users to both contribute to meaningful change and benefit from holding KIA.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse KIATOKEN (KIA) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

KIATOKEN hinna ennustus (USD)

Kui palju on KIATOKEN (KIA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie KIATOKEN (KIA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida KIATOKEN nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake KIATOKEN hinna ennustust kohe!

KIA kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

KIATOKEN (KIA) tokenoomika

KIATOKEN (KIA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet KIA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse KIATOKEN (KIA) kohta Kui palju on KIATOKEN (KIA) tänapäeval väärt? Reaalajas KIA hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune KIA/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind KIA/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on KIATOKEN turukapitalisatsioon? KIA turukapitalisatsioon on $ 101.20K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on KIA ringlev varu? KIA ringlev varu on 500.00M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim KIA (ATH) hind? KIA saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade KIA madalaim (ATL) hind? KIA nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on KIA kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine KIA kauplemismaht on -- USD . Kas KIA sel aastal kõrgemale ka suundub? KIA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake KIA hinna ennustust

KIATOKEN (KIA) Olulised valdkonna uudised