KI (XKI) teave Ki Foundation’s mission is about bridging the gap between CeFi and DeFi. Based on Cosmos-SDK, with a Tendermint core. The bridge is built through an ecosystem of real life businesses, creating value and pouring it back to the Ki ecosystem through one single asset: The $XKI. The first go-to-market project of Ki is Klub, a private investment platform helping high-earning individuals to spend, store and invest their capital. App is already live on AppStore and PlayStore. Ametlik veebisait: https://foundation.ki/ Ostke XKI kohe!

KI (XKI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage KI (XKI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 346.76K $ 346.76K $ 346.76K Koguvaru: $ 946.14M $ 946.14M $ 946.14M Ringlev varu: $ 614.36M $ 614.36M $ 614.36M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 534.03K $ 534.03K $ 534.03K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.506661 $ 0.506661 $ 0.506661 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00028012 $ 0.00028012 $ 0.00028012 Praegune hind: $ 0.00056443 $ 0.00056443 $ 0.00056443 Lisateave KI (XKI) hinna kohta

KI (XKI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud KI (XKI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate XKI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: XKI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate XKI tokeni tokenoomikat, avastage XKI tokeni reaalajas hinda!

XKI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu XKI võiks suunduda? Meie XKI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake XKI tokeni hinna ennustust kohe!

