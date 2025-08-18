Mis on KI (XKI)

Ki Foundation’s mission is about bridging the gap between CeFi and DeFi. Based on Cosmos-SDK, with a Tendermint core. The bridge is built through an ecosystem of real life businesses, creating value and pouring it back to the Ki ecosystem through one single asset: The $XKI. The first go-to-market project of Ki is Klub, a private investment platform helping high-earning individuals to spend, store and invest their capital. App is already live on AppStore and PlayStore.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse KI (XKI) kohta Kui palju on KI (XKI) tänapäeval väärt? Reaalajas XKI hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune XKI/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind XKI/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on KI turukapitalisatsioon? XKI turukapitalisatsioon on $ 359.05K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on XKI ringlev varu? XKI ringlev varu on 614.01M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim XKI (ATH) hind? XKI saavutab ATH hinna summas 0.506661 USD . Mis oli kõigi aegade XKI madalaim (ATL) hind? XKI nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on XKI kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine XKI kauplemismaht on -- USD . Kas XKI sel aastal kõrgemale ka suundub? XKI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake XKI hinna ennustust

