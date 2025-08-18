Rohkem infot XKI

USD
KI (XKI) reaalajas hinnagraafik
KI (XKI) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.506661
$ 0.506661$ 0.506661

$ 0
$ 0$ 0

+0.34%

-5.87%

-11.59%

-11.59%

KI (XKI) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul XKI kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. XKIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.506661 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on XKI muutunud +0.34% viimase tunni jooksul, -5.87% 24 tunni vältel -11.59% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

KI (XKI) – turuteave

$ 359.05K
$ 359.05K$ 359.05K

--
----

$ 553.27K
$ 553.27K$ 553.27K

614.01M
614.01M 614.01M

946,143,121.0
946,143,121.0 946,143,121.0

KI praegune turukapitalisatsioon on $ 359.05K -- 24 tunnise kauplemismahuga. XKI ringlev varu on 614.01M, mille koguvaru on 946143121.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 553.27K.

KI (XKI) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse KI ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse KI ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse KI ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse KI ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-5.87%
30 päeva$ 0-4.14%
60 päeva$ 0+4.21%
90 päeva$ 0--

Mis on KI (XKI)

Ki Foundation’s mission is about bridging the gap between CeFi and DeFi. Based on Cosmos-SDK, with a Tendermint core. The bridge is built through an ecosystem of real life businesses, creating value and pouring it back to the Ki ecosystem through one single asset: The $XKI. The first go-to-market project of Ki is Klub, a private investment platform helping high-earning individuals to spend, store and invest their capital. App is already live on AppStore and PlayStore.

Üksuse KI (XKI) allikas

Ametlik veebisait

KI hinna ennustus (USD)

Kui palju on KI (XKI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie KI (XKI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida KI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake KI hinna ennustust kohe!

XKI kohalike valuutade suhtes

KI (XKI) tokenoomika

KI (XKI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet XKI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse KI (XKI) kohta

Kui palju on KI (XKI) tänapäeval väärt?
Reaalajas XKI hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune XKI/USD hind?
Praegune hind XKI/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on KI turukapitalisatsioon?
XKI turukapitalisatsioon on $ 359.05K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on XKI ringlev varu?
XKI ringlev varu on 614.01M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim XKI (ATH) hind?
XKI saavutab ATH hinna summas 0.506661 USD.
Mis oli kõigi aegade XKI madalaim (ATL) hind?
XKI nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on XKI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine XKI kauplemismaht on -- USD.
Kas XKI sel aastal kõrgemale ka suundub?
XKI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake XKI hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.