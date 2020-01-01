khaokheowzoo (KHEOWZOO) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi khaokheowzoo (KHEOWZOO) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

khaokheowzoo (KHEOWZOO) teave kheowzoo是全球首个华语社区推动的CTO龙头项目。社区坚持长期主义建设，反对当下恶性PVP对meme文化的侵害。 以打造加密世界和谐共荣的文化家园为主旨，社区致力于“给所有流浪动物提供一个家，给所有无家可归的meme holder提供一个家”。我们呼唤广大热爱和平、热心建构文化社区的meme爱好者加入。 kheowzoo CTO: Home of Meme Animals! Led by a Chinese team as a CTO project, kheowzoo gives every meme animal a home and provides a place for crypto players tired of endless PVP. kheowzoo is the world's first CTO leading project promoted by the Chinese community. The community adheres to long-term construction and opposes the current vicious PVP infringement on meme culture. With the purpose of creating a cultural home for harmony and co-prosperity in the crypto world, the community is committed to "providing a home for all stray animals and a home for all homeless meme holders." We call on meme lovers who love peace and are enthusiastic about building cultural communities to join us. Ametlik veebisait: https://kheowzoo.io/ Ostke KHEOWZOO kohe!

khaokheowzoo (KHEOWZOO) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage khaokheowzoo (KHEOWZOO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 67.14K Koguvaru: $ 999.97M Ringlev varu: $ 999.97M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 67.14K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.01220061 Kõigi aegade madalaim: $ 0 Praegune hind: $ 0

khaokheowzoo (KHEOWZOO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud khaokheowzoo (KHEOWZOO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate KHEOWZOO tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: KHEOWZOO tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate KHEOWZOO tokeni tokenoomikat, avastage KHEOWZOO tokeni reaalajas hinda!

KHEOWZOO – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu KHEOWZOO võiks suunduda? Meie KHEOWZOO hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake KHEOWZOO tokeni hinna ennustust kohe!

