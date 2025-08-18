Mis on khaokheowzoo (KHEOWZOO)

kheowzoo是全球首个华语社区推动的CTO龙头项目。社区坚持长期主义建设，反对当下恶性PVP对meme文化的侵害。 以打造加密世界和谐共荣的文化家园为主旨，社区致力于“给所有流浪动物提供一个家，给所有无家可归的meme holder提供一个家”。我们呼唤广大热爱和平、热心建构文化社区的meme爱好者加入。 kheowzoo CTO: Home of Meme Animals! Led by a Chinese team as a CTO project, kheowzoo gives every meme animal a home and provides a place for crypto players tired of endless PVP. kheowzoo is the world's first CTO leading project promoted by the Chinese community. The community adheres to long-term construction and opposes the current vicious PVP infringement on meme culture. With the purpose of creating a cultural home for harmony and co-prosperity in the crypto world, the community is committed to "providing a home for all stray animals and a home for all homeless meme holders." We call on meme lovers who love peace and are enthusiastic about building cultural communities to join us.

Üksuse khaokheowzoo (KHEOWZOO) allikas Ametlik veebisait

khaokheowzoo hinna ennustus (USD)

KHEOWZOO kohalike valuutade suhtes

khaokheowzoo (KHEOWZOO) tokenoomika

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse khaokheowzoo (KHEOWZOO) kohta Kui palju on khaokheowzoo (KHEOWZOO) tänapäeval väärt? Reaalajas KHEOWZOO hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune KHEOWZOO/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind KHEOWZOO/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on khaokheowzoo turukapitalisatsioon? KHEOWZOO turukapitalisatsioon on $ 69.19K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on KHEOWZOO ringlev varu? KHEOWZOO ringlev varu on 999.97M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim KHEOWZOO (ATH) hind? KHEOWZOO saavutab ATH hinna summas 0.01220061 USD . Mis oli kõigi aegade KHEOWZOO madalaim (ATL) hind? KHEOWZOO nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on KHEOWZOO kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine KHEOWZOO kauplemismaht on -- USD . Kas KHEOWZOO sel aastal kõrgemale ka suundub? KHEOWZOO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake KHEOWZOO hinna ennustust

khaokheowzoo (KHEOWZOO) Olulised valdkonna uudised