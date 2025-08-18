Rohkem infot KHA

KHADIJA logo

KHADIJA hind (KHA)

Loendis mitteolevad

1 KHA/USD reaalajas hind:

--
----
+0.10%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
KHADIJA (KHA) reaalajas hinnagraafik
KHADIJA (KHA) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.23%

-0.23%

-2.99%

-2.99%

KHADIJA (KHA) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul KHA kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. KHAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on KHA muutunud -0.23% viimase tunni jooksul, -0.23% 24 tunni vältel -2.99% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

KHADIJA (KHA) – turuteave

$ 19.73K
$ 19.73K$ 19.73K

--
----

$ 19.73K
$ 19.73K$ 19.73K

999.39M
999.39M 999.39M

999,390,272.21283
999,390,272.21283 999,390,272.21283

KHADIJA praegune turukapitalisatsioon on $ 19.73K -- 24 tunnise kauplemismahuga. KHA ringlev varu on 999.39M, mille koguvaru on 999390272.21283. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 19.73K.

KHADIJA (KHA) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse KHADIJA ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse KHADIJA ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse KHADIJA ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse KHADIJA ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-0.23%
30 päeva$ 0+12.37%
60 päeva$ 0+10.34%
90 päeva$ 0--

Mis on KHADIJA (KHA)

The KHA Token is a unique meme coin that represents a Muslim girl and adheres to 100% halal standards, making it an ethical and community-focused cryptocurrency. It is designed to reflect and support the values of the global Muslim community, promoting principles of fairness, transparency, and halal business practices. The token aims to provide a fun yet meaningful way for users to engage with cryptocurrency, knowing that it aligns with Islamic ethical standards. Through KHA Token, the project aspires to create a space where holders can feel confident that their participation in the crypto space is aligned with their faith and values. Additionally, the token may serve as a community-building tool, where users can support halal initiatives, contribute to charitable causes, and partake in a growing ecosystem that respects Islamic principles in finance and commerce.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse KHADIJA (KHA) allikas

Ametlik veebisait

KHADIJA hinna ennustus (USD)

Kui palju on KHADIJA (KHA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie KHADIJA (KHA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida KHADIJA nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake KHADIJA hinna ennustust kohe!

KHA kohalike valuutade suhtes

KHADIJA (KHA) tokenoomika

KHADIJA (KHA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet KHA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse KHADIJA (KHA) kohta

Kui palju on KHADIJA (KHA) tänapäeval väärt?
Reaalajas KHA hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune KHA/USD hind?
Praegune hind KHA/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on KHADIJA turukapitalisatsioon?
KHA turukapitalisatsioon on $ 19.73K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on KHA ringlev varu?
KHA ringlev varu on 999.39M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim KHA (ATH) hind?
KHA saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade KHA madalaim (ATL) hind?
KHA nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on KHA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine KHA kauplemismaht on -- USD.
Kas KHA sel aastal kõrgemale ka suundub?
KHA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake KHA hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.