KeyFi (KEYFI) teave KeyFi is a next-generation DeFi application offering intelligent tools for managing your DeFi portfolio: custom strategy builders, yield projection, portfolio tracking, and a powerful research dashboard. We seek to solve DeFi user challenges such as juggling multiple wallets/platforms/chains, manually comparing yield, and the lack of historical data. Manage multiple assets, across multiple chains, and across multiple platforms and protocols such as Compound, Aave, 1inch, and more, all from one convenient application. Ametlik veebisait: https://keyfi.com

KeyFi (KEYFI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage KeyFi (KEYFI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 57.32K $ 57.32K $ 57.32K Koguvaru: $ 8.99M $ 8.99M $ 8.99M Ringlev varu: $ 3.23M $ 3.23M $ 3.23M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 159.40K $ 159.40K $ 159.40K Kõigi aegade kõrgeim: $ 2.57 $ 2.57 $ 2.57 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00544649 $ 0.00544649 $ 0.00544649 Praegune hind: $ 0.01772281 $ 0.01772281 $ 0.01772281 Lisateave KeyFi (KEYFI) hinna kohta

KeyFi (KEYFI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud KeyFi (KEYFI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate KEYFI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: KEYFI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate KEYFI tokeni tokenoomikat, avastage KEYFI tokeni reaalajas hinda!

KEYFI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu KEYFI võiks suunduda? Meie KEYFI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake KEYFI tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

