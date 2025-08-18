Rohkem infot KEYFI

KeyFi logo

KeyFi hind (KEYFI)

Loendis mitteolevad

1 KEYFI/USD reaalajas hind:

$0.01757341
-2.60%1D
mexc
USD
KeyFi (KEYFI) reaalajas hinnagraafik
KeyFi (KEYFI) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00949946
24 h madal
$ 0.0181806
24 h kõrge

$ 0.00949946
$ 0.0181806
$ 2.57
$ 0.00544649
+83.08%

-2.67%

+2.09%

+2.09%

KeyFi (KEYFI) reaalajas hind on $0.01757341. Viimase 24 tunni jooksul KEYFI kaubeldud madalaim $ 0.00949946 ja kõrgeim $ 0.0181806 näitab aktiivset turu volatiivsust. KEYFIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 2.57 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00544649.

Lüliajalise tootluse osas on KEYFI muutunud +83.08% viimase tunni jooksul, -2.67% 24 tunni vältel +2.09% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

KeyFi (KEYFI) – turuteave

$ 56.83K
--
$ 158.06K
3.23M
8,994,262.442004075
KeyFi praegune turukapitalisatsioon on $ 56.83K -- 24 tunnise kauplemismahuga. KEYFI ringlev varu on 3.23M, mille koguvaru on 8994262.442004075. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 158.06K.

KeyFi (KEYFI) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse KeyFi ja USD hinnamuutus $ -0.00048337246190695.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse KeyFi ja USD hinnamuutus $ +0.0018622595.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse KeyFi ja USD hinnamuutus $ +0.0051426405.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse KeyFi ja USD hinnamuutus $ +0.002047227984756125.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00048337246190695-2.67%
30 päeva$ +0.0018622595+10.60%
60 päeva$ +0.0051426405+29.26%
90 päeva$ +0.002047227984756125+13.19%

Mis on KeyFi (KEYFI)

KeyFi is a next-generation DeFi application offering intelligent tools for managing your DeFi portfolio: custom strategy builders, yield projection, portfolio tracking, and a powerful research dashboard. We seek to solve DeFi user challenges such as juggling multiple wallets/platforms/chains, manually comparing yield, and the lack of historical data. Manage multiple assets, across multiple chains, and across multiple platforms and protocols such as Compound, Aave, 1inch, and more, all from one convenient application.

Üksuse KeyFi (KEYFI) allikas

Ametlik veebisait

KeyFi hinna ennustus (USD)

Kui palju on KeyFi (KEYFI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie KeyFi (KEYFI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida KeyFi nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake KeyFi hinna ennustust kohe!

KEYFI kohalike valuutade suhtes

KeyFi (KEYFI) tokenoomika

KeyFi (KEYFI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet KEYFI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse KeyFi (KEYFI) kohta

Kui palju on KeyFi (KEYFI) tänapäeval väärt?
Reaalajas KEYFI hind USD on 0.01757341 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune KEYFI/USD hind?
Praegune hind KEYFI/USD on $ 0.01757341. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on KeyFi turukapitalisatsioon?
KEYFI turukapitalisatsioon on $ 56.83K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on KEYFI ringlev varu?
KEYFI ringlev varu on 3.23M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim KEYFI (ATH) hind?
KEYFI saavutab ATH hinna summas 2.57 USD.
Mis oli kõigi aegade KEYFI madalaim (ATL) hind?
KEYFI nägi ATL hinda summas 0.00544649 USD.
Milline on KEYFI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine KEYFI kauplemismaht on -- USD.
Kas KEYFI sel aastal kõrgemale ka suundub?
KEYFI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake KEYFI hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 19:46:56 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.