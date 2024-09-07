KEWL EXCHANGE (KWL) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi KEWL EXCHANGE (KWL) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

KEWL EXCHANGE (KWL) teave What is KWL? KWL stands as the governance token empowering KEWL Swap. It was officially launched on September 7th, 2024, via a retrospective airdrop, rewarding users who have actively engaged with the protocol by either swapping tokens or providing liquidity. The KWL token serves as the cornerstone for community governance within the KEWL Swap ecosystem. Token holders are vested with the authority to partake in pivotal decisions, ranging from the allocation of treasury funds to the implementation of future upgrades, all determined through a democratic governance voting system. Ametlik veebisait: https://kewl.exchange Valge raamat: https://docs.kewl.exchange Ostke KWL kohe!

KEWL EXCHANGE (KWL) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage KEWL EXCHANGE (KWL) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 32.22K $ 32.22K $ 32.22K Koguvaru: $ 50.35K $ 50.35K $ 50.35K Ringlev varu: $ 50.35K $ 50.35K $ 50.35K FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 32.22K $ 32.22K $ 32.22K Kõigi aegade kõrgeim: $ 10.95 $ 10.95 $ 10.95 Kõigi aegade madalaim: $ 0.275865 $ 0.275865 $ 0.275865 Praegune hind: $ 0.639909 $ 0.639909 $ 0.639909 Lisateave KEWL EXCHANGE (KWL) hinna kohta

KEWL EXCHANGE (KWL) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud KEWL EXCHANGE (KWL) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate KWL tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: KWL tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate KWL tokeni tokenoomikat, avastage KWL tokeni reaalajas hinda!

