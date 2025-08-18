Mis on KEWL EXCHANGE (KWL)

What is KWL? KWL stands as the governance token empowering KEWL Swap. It was officially launched on September 7th, 2024, via a retrospective airdrop, rewarding users who have actively engaged with the protocol by either swapping tokens or providing liquidity. The KWL token serves as the cornerstone for community governance within the KEWL Swap ecosystem. Token holders are vested with the authority to partake in pivotal decisions, ranging from the allocation of treasury funds to the implementation of future upgrades, all determined through a democratic governance voting system.

KEWL EXCHANGE hinna ennustus (USD)

Kui palju on KEWL EXCHANGE (KWL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie KEWL EXCHANGE (KWL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida KEWL EXCHANGE nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

KEWL EXCHANGE (KWL) tokenoomika

KEWL EXCHANGE (KWL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet KWL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse KEWL EXCHANGE (KWL) kohta Kui palju on KEWL EXCHANGE (KWL) tänapäeval väärt? Reaalajas KWL hind USD on 0.655286 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune KWL/USD hind? $ 0.655286 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind KWL/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on KEWL EXCHANGE turukapitalisatsioon? KWL turukapitalisatsioon on $ 32.99K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on KWL ringlev varu? KWL ringlev varu on 50.35K USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim KWL (ATH) hind? KWL saavutab ATH hinna summas 10.95 USD . Mis oli kõigi aegade KWL madalaim (ATL) hind? KWL nägi ATL hinda summas 0.275865 USD . Milline on KWL kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine KWL kauplemismaht on -- USD . Kas KWL sel aastal kõrgemale ka suundub? KWL võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake KWL hinna ennustust

