Ketnipz (NIPZ) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Ketnipz (NIPZ) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Ketnipz (NIPZ) teave The feel-good viral bean from TikTok, beloved by over 5 million fans worldwide, is embarking on an exciting new adventure on Solana! Ketnipz, the iconic meme sensation known for its charm, positivity, and humor, is now thriving in the Web3 space. This lovable character brings a fresh wave of joy to the blockchain. Don’t miss your chance to join the growing community and celebrate Ketnipz in its next big chapter. Ametlik veebisait: https://www.ketnipz.co Valge raamat: https://ketnipz.co/pages/ketnipz-memecoin-whitepaper Ostke NIPZ kohe!

Ketnipz (NIPZ) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Ketnipz (NIPZ) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 5.34K $ 5.34K $ 5.34K Koguvaru: $ 997.20M $ 997.20M $ 997.20M Ringlev varu: $ 997.20M $ 997.20M $ 997.20M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 5.34K $ 5.34K $ 5.34K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0 $ 0 $ 0 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Ketnipz (NIPZ) hinna kohta

Ketnipz (NIPZ) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Ketnipz (NIPZ) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate NIPZ tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: NIPZ tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate NIPZ tokeni tokenoomikat, avastage NIPZ tokeni reaalajas hinda!

NIPZ – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu NIPZ võiks suunduda? Meie NIPZ hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake NIPZ tokeni hinna ennustust kohe!

