Ketamine Cat hind (KET)

1 KET/USD reaalajas hind:

--
----
0.00%1D
Ketamine Cat (KET) reaalajas hinnagraafik
Ketamine Cat (KET) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+2.16%

+2.16%

Ketamine Cat (KET) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul KET kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. KETkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on KET muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel +2.16% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Ketamine Cat (KET) – turuteave

$ 10.31K
$ 10.31K$ 10.31K

--
----

$ 10.31K
$ 10.31K$ 10.31K

981.36M
981.36M 981.36M

981,356,770.458429
981,356,770.458429 981,356,770.458429

Ketamine Cat praegune turukapitalisatsioon on $ 10.31K -- 24 tunnise kauplemismahuga. KET ringlev varu on 981.36M, mille koguvaru on 981356770.458429. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 10.31K.

Ketamine Cat (KET) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Ketamine Cat ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Ketamine Cat ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Ketamine Cat ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Ketamine Cat ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ 0-20.53%
60 päeva$ 0-12.94%
90 päeva$ 0--

Mis on Ketamine Cat (KET)

KetamineCat is a decentralized cryptocurrency project centered around the KET token, aiming to build a community-driven ecosystem. The project encourages user engagement through its online presence, including a GitHub repository and a Twitter account. The primary purpose of KetamineCat is to foster a vibrant community around the KET token, promoting its use and integration within various platforms. The project emphasizes transparency and community involvement, inviting users to participate in its development and growth.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Ketamine Cat (KET) allikas

Ametlik veebisait

Ketamine Cat hinna ennustus (USD)

Kui palju on Ketamine Cat (KET) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Ketamine Cat (KET) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Ketamine Cat nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Ketamine Cat hinna ennustust kohe!

KET kohalike valuutade suhtes

Ketamine Cat (KET) tokenoomika

Ketamine Cat (KET) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet KET tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Ketamine Cat (KET) kohta

Kui palju on Ketamine Cat (KET) tänapäeval väärt?
Reaalajas KET hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune KET/USD hind?
Praegune hind KET/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Ketamine Cat turukapitalisatsioon?
KET turukapitalisatsioon on $ 10.31K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on KET ringlev varu?
KET ringlev varu on 981.36M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim KET (ATH) hind?
KET saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade KET madalaim (ATL) hind?
KET nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on KET kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine KET kauplemismaht on -- USD.
Kas KET sel aastal kõrgemale ka suundub?
KET võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake KET hinna ennustust.
Ketamine Cat (KET) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-18 17:40:00Valdkonna uudised
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours
08-18 10:12:00Valdkonna uudised
Bitcoin Market Share Drops to 59.4%, Altcoin Market Cap Rises 3.06% Over the Past Week
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem

