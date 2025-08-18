Mis on Ketamine Cat (KET)

KetamineCat is a decentralized cryptocurrency project centered around the KET token, aiming to build a community-driven ecosystem. The project encourages user engagement through its online presence, including a GitHub repository and a Twitter account. The primary purpose of KetamineCat is to foster a vibrant community around the KET token, promoting its use and integration within various platforms. The project emphasizes transparency and community involvement, inviting users to participate in its development and growth.

Ketamine Cat hinna ennustus (USD)

Kui palju on Ketamine Cat (KET) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Ketamine Cat (KET) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Ketamine Cat nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Ketamine Cat hinna ennustust kohe!

Ketamine Cat (KET) tokenoomika

Ketamine Cat (KET) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet KET tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Kui palju on Ketamine Cat (KET) tänapäeval väärt? Reaalajas KET hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune KET/USD hind? $ 0 . Milline on Ketamine Cat turukapitalisatsioon? KET turukapitalisatsioon on $ 10.31K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on KET ringlev varu? KET ringlev varu on 981.36M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim KET (ATH) hind? KET saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade KET madalaim (ATL) hind? KET nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on KET kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine KET kauplemismaht on -- USD .

