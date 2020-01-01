Kerosene (KEROSENE) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Kerosene (KEROSENE) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Kerosene (KEROSENE) teave Kerosene is a token that lets you mint DYAD against this collateral surplus. Kerosene can be deposited in Notes (the DYAD NFTs) just like other collateral to increase the Note’s DYAD minting capacity. Ametlik veebisait: https://www.dyadstable.xyz/ Ostke KEROSENE kohe!

Kerosene (KEROSENE) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Kerosene (KEROSENE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 220.86K $ 220.86K $ 220.86K Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 195.86M $ 195.86M $ 195.86M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.13M $ 1.13M $ 1.13M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.355143 $ 0.355143 $ 0.355143 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00112764 $ 0.00112764 $ 0.00112764 Lisateave Kerosene (KEROSENE) hinna kohta

Kerosene (KEROSENE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Kerosene (KEROSENE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate KEROSENE tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: KEROSENE tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate KEROSENE tokeni tokenoomikat, avastage KEROSENE tokeni reaalajas hinda!

KEROSENE – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu KEROSENE võiks suunduda? Meie KEROSENE hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake KEROSENE tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!