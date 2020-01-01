Kenshi (KNS) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Kenshi (KNS) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Kenshi (KNS) teave Kenshi delivers a versatile and user-friendly platform for crafting tailor-made blockchain solutions. Featuring the Kenshi Deep Index, the Kenshi Custom Oracle Network, the Kenshi Blockchain IoT SDK, and a low-code ecosystem, Kenshi facilitates seamless interaction between Web 2.0 and Web 3.0 data. Ametlik veebisait: https://kenshi.io Valge raamat: https://kenshi.io/docs Ostke KNS kohe!

Kenshi (KNS) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Kenshi (KNS) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.48M $ 1.48M $ 1.48M Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 860.00M $ 860.00M $ 860.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.72M $ 1.72M $ 1.72M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.058945 $ 0.058945 $ 0.058945 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00102435 $ 0.00102435 $ 0.00102435 Praegune hind: $ 0.0017236 $ 0.0017236 $ 0.0017236 Lisateave Kenshi (KNS) hinna kohta

Kenshi (KNS) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Kenshi (KNS) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate KNS tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: KNS tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate KNS tokeni tokenoomikat, avastage KNS tokeni reaalajas hinda!

KNS – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu KNS võiks suunduda? Meie KNS hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake KNS tokeni hinna ennustust kohe!

