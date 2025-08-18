Mis on Kenshi (KNS)

Kenshi delivers a versatile and user-friendly platform for crafting tailor-made blockchain solutions. Featuring the Kenshi Deep Index, the Kenshi Custom Oracle Network, the Kenshi Blockchain IoT SDK, and a low-code ecosystem, Kenshi facilitates seamless interaction between Web 2.0 and Web 3.0 data.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Kenshi (KNS) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Kenshi hinna ennustus (USD)

Kui palju on Kenshi (KNS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Kenshi (KNS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Kenshi nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Kenshi hinna ennustust kohe!

KNS kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Kenshi (KNS) tokenoomika

Kenshi (KNS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet KNS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Kenshi (KNS) kohta Kui palju on Kenshi (KNS) tänapäeval väärt? Reaalajas KNS hind USD on 0.00178929 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune KNS/USD hind? $ 0.00178929 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind KNS/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Kenshi turukapitalisatsioon? KNS turukapitalisatsioon on $ 1.54M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on KNS ringlev varu? KNS ringlev varu on 860.00M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim KNS (ATH) hind? KNS saavutab ATH hinna summas 0.058945 USD . Mis oli kõigi aegade KNS madalaim (ATL) hind? KNS nägi ATL hinda summas 0.00102435 USD . Milline on KNS kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine KNS kauplemismaht on -- USD . Kas KNS sel aastal kõrgemale ka suundub? KNS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake KNS hinna ennustust

Kenshi (KNS) Olulised valdkonna uudised