Kendo AI ($REALKENDO) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Kendo AI ($REALKENDO) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Kendo AI ($REALKENDO) teave Kendo gives you a safe way to practice sales calls with AI, so you can get better without burning real leads. It’s like having a gym for your sales skills, and it’s super easy to use. We think this will make sales training faster and way more fun for everyone. Kendo lets you practice actual sales calls and conversations with a trained AI prospect, review and export your calls to show employers your skill level, train your own ai prospect to simulate any offer, vertical, or sales cycle. Ametlik veebisait: https://kendo.ai/ Ostke $REALKENDO kohe!

Kendo AI ($REALKENDO) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Kendo AI ($REALKENDO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 18.16K $ 18.16K $ 18.16K Koguvaru: $ 999.18M $ 999.18M $ 999.18M Ringlev varu: $ 986.53M $ 986.53M $ 986.53M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 18.39K $ 18.39K $ 18.39K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00306172 $ 0.00306172 $ 0.00306172 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Kendo AI ($REALKENDO) hinna kohta

Kendo AI ($REALKENDO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Kendo AI ($REALKENDO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate $REALKENDO tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: $REALKENDO tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate $REALKENDO tokeni tokenoomikat, avastage $REALKENDO tokeni reaalajas hinda!

$REALKENDO – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu $REALKENDO võiks suunduda? Meie $REALKENDO hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake $REALKENDO tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!