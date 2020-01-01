Kelp Gain (AGETH) tokenoomika

Avastage olulisi teadmisi Kelp Gain (AGETH) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.
Kelp Gain (AGETH) teave

KelpDAO's new project, Gain, is designed to help users stake ETH and its variants (rsETH, ETHx, stETH) to earn rewards from multiple Layer 2 networks and DeFi protocols. When users deposit these assets, they receive agETH, a token that enables them to participate in airdrop farming and other reward strategies. The platform automates asset management, making it easy for users to maximize their earnings with minimal effort.

Ametlik veebisait:
https://kelpdao.xyz/gain/

Kelp Gain (AGETH) tokenoomika ja hinnaanalüüs

Avastage Kelp Gain (AGETH) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.

Turukapital:
$ 82.52M
$ 82.52M$ 82.52M
Koguvaru:
$ 18.90K
$ 18.90K$ 18.90K
Ringlev varu:
$ 18.90K
$ 18.90K$ 18.90K
FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 82.52M
$ 82.52M
$ 82.52M$ 82.52M
Kõigi aegade kõrgeim:
$ 4,957.35
$ 4,957.35$ 4,957.35
Kõigi aegade madalaim: $ 1,430.83
$ 1,430.83
$ 1,430.83$ 1,430.83
Praegune hind:
$ 4,367.82
$ 4,367.82$ 4,367.82

Kelp Gain (AGETH) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud

Kelp Gain (AGETH) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.

Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:

Koguvaru:

Maksimaalne loodud või loodavate AGETH tokenite arv.

Ringlev varu:

Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.

Maksimaalne varu:

AGETH tokenite koguarvu range piirang.

FDV (täielikult lahjendatud hindamine):

Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.

Inflatsiooni määr:

Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.

Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?

Suur ringlev varu = suurem likviidsus.

Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.

Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.

Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.

Nüüd, kui te mõistate AGETH tokeni tokenoomikat, avastage AGETH tokeni reaalajas hinda!

AGETH – hinna ennustus

Tahaksite teada, kuhu AGETH võiks suunduda? Meie AGETH hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

