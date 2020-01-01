Kelp Gain (AGETH) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Kelp Gain (AGETH) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Kelp Gain (AGETH) teave KelpDAO's new project, Gain, is designed to help users stake ETH and its variants (rsETH, ETHx, stETH) to earn rewards from multiple Layer 2 networks and DeFi protocols. When users deposit these assets, they receive agETH, a token that enables them to participate in airdrop farming and other reward strategies. The platform automates asset management, making it easy for users to maximize their earnings with minimal effort. Ametlik veebisait: https://kelpdao.xyz/gain/ Ostke AGETH kohe!

Kelp Gain (AGETH) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Kelp Gain (AGETH) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 82.52M $ 82.52M $ 82.52M Koguvaru: $ 18.90K $ 18.90K $ 18.90K Ringlev varu: $ 18.90K $ 18.90K $ 18.90K FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 82.52M $ 82.52M $ 82.52M Kõigi aegade kõrgeim: $ 4,957.35 $ 4,957.35 $ 4,957.35 Kõigi aegade madalaim: $ 1,430.83 $ 1,430.83 $ 1,430.83 Praegune hind: $ 4,367.82 $ 4,367.82 $ 4,367.82 Lisateave Kelp Gain (AGETH) hinna kohta

Kelp Gain (AGETH) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Kelp Gain (AGETH) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate AGETH tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: AGETH tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate AGETH tokeni tokenoomikat, avastage AGETH tokeni reaalajas hinda!

AGETH – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu AGETH võiks suunduda? Meie AGETH hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake AGETH tokeni hinna ennustust kohe!

