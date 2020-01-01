Kelp DAO Restaked ETH (RSETH) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Kelp DAO Restaked ETH (RSETH) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Kelp DAO Restaked ETH (RSETH) teave rsETH is a Liquid Restaked Token (LRT) issued by Kelp DAO designed to offer liquidity to illiquid assets deposited into restaking platforms, such as EigenLayer. It aims to address the risks and challenges posed by the current offering of restaking Ametlik veebisait: https://kelpdao.xyz/restake/ Valge raamat: https://kelpdao.xyz/litepapers/rsETHLitepaper.pdf Ostke RSETH kohe!

Kelp DAO Restaked ETH (RSETH) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Kelp DAO Restaked ETH (RSETH) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.79B $ 1.79B $ 1.79B Koguvaru: $ 405.13K $ 405.13K $ 405.13K Ringlev varu: $ 405.13K $ 405.13K $ 405.13K FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.79B $ 1.79B $ 1.79B Kõigi aegade kõrgeim: $ 5,015.99 $ 5,015.99 $ 5,015.99 Kõigi aegade madalaim: $ 1,459.69 $ 1,459.69 $ 1,459.69 Praegune hind: $ 4,424.93 $ 4,424.93 $ 4,424.93 Lisateave Kelp DAO Restaked ETH (RSETH) hinna kohta

Kelp DAO Restaked ETH (RSETH) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Kelp DAO Restaked ETH (RSETH) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate RSETH tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: RSETH tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate RSETH tokeni tokenoomikat, avastage RSETH tokeni reaalajas hinda!

RSETH – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu RSETH võiks suunduda? Meie RSETH hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake RSETH tokeni hinna ennustust kohe!

