Kekius Maximus (KM) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Kekius Maximus (KM) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.

Kekius Maximus (KM) teave Kekius Maximus is a memecoin that was launched prior to Elon Musk changing his X profile to "Kekius Maximus" alongside an image of Pepe the Frog in golden armor. It holds the distinction of being the first on-chain contract for this memecoin, embodying the spirit of meme culture within cryptocurrency. Inspired by the internet's fondness for Pepe, the project seeks to fuse humor, satire, and a sense of community in the decentralized finance (DeFi) ecosystem, highlighting how memes can influence digital economies. Ametlik veebisait: https://wearekek.com/

Kekius Maximus (KM) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Kekius Maximus (KM) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 963.97K $ 963.97K $ 963.97K Koguvaru: $ 999.40M $ 999.40M $ 999.40M Ringlev varu: $ 999.40M $ 999.40M $ 999.40M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 963.97K $ 963.97K $ 963.97K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.01153924 $ 0.01153924 $ 0.01153924 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00096479 $ 0.00096479 $ 0.00096479 Lisateave Kekius Maximus (KM) hinna kohta

Kekius Maximus (KM) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Kekius Maximus (KM) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate KM tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: KM tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.

KM – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu KM võiks suunduda? Meie KM hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

