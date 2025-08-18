Rohkem infot KM

Kekius Maximus hind (KM)

Loendis mitteolevad

1 KM/USD reaalajas hind:

$0.0009188
$0.0009188$0.0009188
+9.80%1D
USD
Kekius Maximus (KM) reaalajas hinnagraafik
Kekius Maximus (KM) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01153924
$ 0.01153924$ 0.01153924

$ 0
$ 0$ 0

-0.10%

+9.80%

-0.81%

-0.81%

Kekius Maximus (KM) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul KM kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. KMkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.01153924 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on KM muutunud -0.10% viimase tunni jooksul, +9.80% 24 tunni vältel -0.81% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Kekius Maximus (KM) – turuteave

$ 919.15K
$ 919.15K$ 919.15K

--
----

$ 919.15K
$ 919.15K$ 919.15K

999.40M
999.40M 999.40M

999,400,402.167695
999,400,402.167695 999,400,402.167695

Kekius Maximus praegune turukapitalisatsioon on $ 919.15K -- 24 tunnise kauplemismahuga. KM ringlev varu on 999.40M, mille koguvaru on 999400402.167695. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 919.15K.

Kekius Maximus (KM) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Kekius Maximus ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Kekius Maximus ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Kekius Maximus ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Kekius Maximus ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0+9.80%
30 päeva$ 0-5.82%
60 päeva$ 0-32.18%
90 päeva$ 0--

Mis on Kekius Maximus (KM)

Kekius Maximus is a memecoin that was launched prior to Elon Musk changing his X profile to "Kekius Maximus" alongside an image of Pepe the Frog in golden armor. It holds the distinction of being the first on-chain contract for this memecoin, embodying the spirit of meme culture within cryptocurrency. Inspired by the internet's fondness for Pepe, the project seeks to fuse humor, satire, and a sense of community in the decentralized finance (DeFi) ecosystem, highlighting how memes can influence digital economies.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Kekius Maximus hinna ennustus (USD)

Kui palju on Kekius Maximus (KM) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Kekius Maximus (KM) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Kekius Maximus nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Kekius Maximus hinna ennustust kohe!

KM kohalike valuutade suhtes

Kekius Maximus (KM) tokenoomika

Kekius Maximus (KM) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet KM tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Kekius Maximus (KM) kohta

Kui palju on Kekius Maximus (KM) tänapäeval väärt?
Reaalajas KM hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune KM/USD hind?
Praegune hind KM/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Kekius Maximus turukapitalisatsioon?
KM turukapitalisatsioon on $ 919.15K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on KM ringlev varu?
KM ringlev varu on 999.40M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim KM (ATH) hind?
KM saavutab ATH hinna summas 0.01153924 USD.
Mis oli kõigi aegade KM madalaim (ATL) hind?
KM nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on KM kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine KM kauplemismaht on -- USD.
Kas KM sel aastal kõrgemale ka suundub?
KM võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake KM hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.