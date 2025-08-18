Mis on Kekius Maximus (KM)

Kekius Maximus is a memecoin that was launched prior to Elon Musk changing his X profile to "Kekius Maximus" alongside an image of Pepe the Frog in golden armor. It holds the distinction of being the first on-chain contract for this memecoin, embodying the spirit of meme culture within cryptocurrency. Inspired by the internet's fondness for Pepe, the project seeks to fuse humor, satire, and a sense of community in the decentralized finance (DeFi) ecosystem, highlighting how memes can influence digital economies.

Kekius Maximus hinna ennustus (USD)

Kui palju on Kekius Maximus (KM) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Kekius Maximus (KM) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Kekius Maximus nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

KM kohalike valuutade suhtes

Kekius Maximus (KM) tokenoomika

Kekius Maximus (KM) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet KM tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Kekius Maximus (KM) kohta Kui palju on Kekius Maximus (KM) tänapäeval väärt? Reaalajas KM hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune KM/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind KM/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Kekius Maximus turukapitalisatsioon? KM turukapitalisatsioon on $ 919.15K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on KM ringlev varu? KM ringlev varu on 999.40M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim KM (ATH) hind? KM saavutab ATH hinna summas 0.01153924 USD . Mis oli kõigi aegade KM madalaim (ATL) hind? KM nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on KM kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine KM kauplemismaht on -- USD . Kas KM sel aastal kõrgemale ka suundub? KM võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake KM hinna ennustust

