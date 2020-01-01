KEIRO (KEIRO) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi KEIRO (KEIRO) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

KEIRO (KEIRO) teave $KEIRO is a groundbreaking cryptocurrency token that stands as the space-age sibling of Dogecoin. Launched on the cutting-edge Kaspa BlockDAG network, $KEIRO aims to revolutionize the crypto space with a truly decentralized approach. With a fair launch and no premine, as well as zero team or VC allocations, $KEIRO ensures that everyone has an equal opportunity to participate and benefit from its growth. The project challenges the status quo of meme coins by moving beyond just community-driven humor, focusing instead on creating something extraordinary with tangible value in the rapidly evolving world of crypto. Ametlik veebisait: https://keiro.xyz/ Ostke KEIRO kohe!

KEIRO (KEIRO) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage KEIRO (KEIRO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 292.87K $ 292.87K $ 292.87K Koguvaru: $ 28.70B $ 28.70B $ 28.70B Ringlev varu: $ 28.70B $ 28.70B $ 28.70B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 292.87K $ 292.87K $ 292.87K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0 $ 0 $ 0 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave KEIRO (KEIRO) hinna kohta

KEIRO (KEIRO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud KEIRO (KEIRO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate KEIRO tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: KEIRO tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate KEIRO tokeni tokenoomikat, avastage KEIRO tokeni reaalajas hinda!

KEIRO – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu KEIRO võiks suunduda? Meie KEIRO hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake KEIRO tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!