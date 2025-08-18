Mis on KEIRO (KEIRO)

$KEIRO is a groundbreaking cryptocurrency token that stands as the space-age sibling of Dogecoin. Launched on the cutting-edge Kaspa BlockDAG network, $KEIRO aims to revolutionize the crypto space with a truly decentralized approach. With a fair launch and no premine, as well as zero team or VC allocations, $KEIRO ensures that everyone has an equal opportunity to participate and benefit from its growth. The project challenges the status quo of meme coins by moving beyond just community-driven humor, focusing instead on creating something extraordinary with tangible value in the rapidly evolving world of crypto.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

KEIRO hinna ennustus (USD)

Kui palju on KEIRO (KEIRO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie KEIRO (KEIRO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast?

KEIRO kohalike valuutade suhtes

KEIRO (KEIRO) tokenoomika

KEIRO (KEIRO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse KEIRO (KEIRO) kohta Kui palju on KEIRO (KEIRO) tänapäeval väärt? Reaalajas KEIRO hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune KEIRO/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind KEIRO/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on KEIRO turukapitalisatsioon? KEIRO turukapitalisatsioon on $ 274.20K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on KEIRO ringlev varu? KEIRO ringlev varu on 28.70B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim KEIRO (ATH) hind? KEIRO saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade KEIRO madalaim (ATL) hind? KEIRO nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on KEIRO kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine KEIRO kauplemismaht on -- USD . Kas KEIRO sel aastal kõrgemale ka suundub? KEIRO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake KEIRO hinna ennustust

