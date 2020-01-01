Keira (KEIRA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Keira (KEIRA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Keira (KEIRA) teave Keira is an AI agent that merges Generative AI with blockchain technology to create a unified platform for gaming, entertainment, and onchain transactions. She's not just a tool—she's a personality-driven influencer and a scalable SaaS framework. Keira helps users navigate decentralized economies while building her own brand presence on platforms like Twitch and Instagram. Her Minions Framework offers specialized modules (or "minions") that excel at tasks like NFT trading, token swaps, and gaming assistance. These minions can also be licensed as vertical SaaS solutions, enabling businesses to integrate Keira's capabilities into their own platforms. By combining advanced AI architectures with a unique influencer persona, Keira delivers a unified onchain experience that's personalized, engaging, and scalable. Ametlik veebisait: https://keira.gg/ Valge raamat: https://keira-ai.gitbook.io/keira-litepaper

Keira (KEIRA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Keira (KEIRA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 97.36K $ 97.36K $ 97.36K Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 536.49M $ 536.49M $ 536.49M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 181.47K $ 181.47K $ 181.47K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00288068 $ 0.00288068 $ 0.00288068 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00018147 $ 0.00018147 $ 0.00018147 Lisateave Keira (KEIRA) hinna kohta

Keira (KEIRA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Keira (KEIRA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate KEIRA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: KEIRA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate KEIRA tokeni tokenoomikat, avastage KEIRA tokeni reaalajas hinda!

KEIRA – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu KEIRA võiks suunduda? Meie KEIRA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake KEIRA tokeni hinna ennustust kohe!

