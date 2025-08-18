Rohkem infot KEIRA

Keira hind (KEIRA)

1 KEIRA/USD reaalajas hind:

$0.00018883
$0.00018883
-7.10%1D
Keira (KEIRA) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 17:14:38 (UTC+8)

Keira (KEIRA) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
24 h kõrge

$ 0.00288068
$ 0.00288068$ 0.00288068

-7.10%

-12.90%

-12.90%

Keira (KEIRA) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul KEIRA kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. KEIRAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00288068 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on KEIRA muutunud -- viimase tunni jooksul, -7.10% 24 tunni vältel -12.90% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Keira (KEIRA) – turuteave

Keira praegune turukapitalisatsioon on $ 101.31K -- 24 tunnise kauplemismahuga. KEIRA ringlev varu on 536.49M, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 188.83K.

Keira (KEIRA) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Keira ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Keira ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Keira ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Keira ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-7.10%
30 päeva$ 0-33.53%
60 päeva$ 0-33.66%
90 päeva$ 0--

Mis on Keira (KEIRA)

Keira is an AI agent that merges Generative AI with blockchain technology to create a unified platform for gaming, entertainment, and onchain transactions. She’s not just a tool—she’s a personality-driven influencer and a scalable SaaS framework. Keira helps users navigate decentralized economies while building her own brand presence on platforms like Twitch and Instagram. Her Minions Framework offers specialized modules (or “minions”) that excel at tasks like NFT trading, token swaps, and gaming assistance. These minions can also be licensed as vertical SaaS solutions, enabling businesses to integrate Keira’s capabilities into their own platforms. By combining advanced AI architectures with a unique influencer persona, Keira delivers a unified onchain experience that’s personalized, engaging, and scalable.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Keira (KEIRA) allikas

Ametlik veebisait

Keira hinna ennustus (USD)

Kui palju on Keira (KEIRA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Keira (KEIRA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Keira nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Keira hinna ennustust kohe!

KEIRA kohalike valuutade suhtes

Keira (KEIRA) tokenoomika

Keira (KEIRA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet KEIRA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Keira (KEIRA) kohta

Kui palju on Keira (KEIRA) tänapäeval väärt?
Reaalajas KEIRA hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune KEIRA/USD hind?
Praegune hind KEIRA/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Keira turukapitalisatsioon?
KEIRA turukapitalisatsioon on $ 101.31K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on KEIRA ringlev varu?
KEIRA ringlev varu on 536.49M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim KEIRA (ATH) hind?
KEIRA saavutab ATH hinna summas 0.00288068 USD.
Mis oli kõigi aegade KEIRA madalaim (ATL) hind?
KEIRA nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on KEIRA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine KEIRA kauplemismaht on -- USD.
Kas KEIRA sel aastal kõrgemale ka suundub?
KEIRA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake KEIRA hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.