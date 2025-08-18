Mis on Keira (KEIRA)

Keira is an AI agent that merges Generative AI with blockchain technology to create a unified platform for gaming, entertainment, and onchain transactions. She’s not just a tool—she’s a personality-driven influencer and a scalable SaaS framework. Keira helps users navigate decentralized economies while building her own brand presence on platforms like Twitch and Instagram. Her Minions Framework offers specialized modules (or “minions”) that excel at tasks like NFT trading, token swaps, and gaming assistance. These minions can also be licensed as vertical SaaS solutions, enabling businesses to integrate Keira’s capabilities into their own platforms. By combining advanced AI architectures with a unique influencer persona, Keira delivers a unified onchain experience that’s personalized, engaging, and scalable.

Üksuse Keira (KEIRA) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Keira (KEIRA) kohta Kui palju on Keira (KEIRA) tänapäeval väärt? Reaalajas KEIRA hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune KEIRA/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind KEIRA/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Keira turukapitalisatsioon? KEIRA turukapitalisatsioon on $ 101.31K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on KEIRA ringlev varu? KEIRA ringlev varu on 536.49M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim KEIRA (ATH) hind? KEIRA saavutab ATH hinna summas 0.00288068 USD . Mis oli kõigi aegade KEIRA madalaim (ATL) hind? KEIRA nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on KEIRA kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine KEIRA kauplemismaht on -- USD . Kas KEIRA sel aastal kõrgemale ka suundub? KEIRA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake KEIRA hinna ennustust

