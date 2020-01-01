KEI Stablecoin (KEI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi KEI Stablecoin (KEI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

KEI Stablecoin (KEI) teave Ametlik veebisait: https://keikofinance.com/ Valge raamat: https://docs.keikofinance.com/protocol-overview/kei-stablecoin Ostke KEI kohe!

KEI Stablecoin (KEI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage KEI Stablecoin (KEI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 284.22K $ 284.22K $ 284.22K Koguvaru: $ 284.65K $ 284.65K $ 284.65K Ringlev varu: $ 284.65K $ 284.65K $ 284.65K FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 284.22K $ 284.22K $ 284.22K Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.052 $ 1.052 $ 1.052 Kõigi aegade madalaim: $ 0.949194 $ 0.949194 $ 0.949194 Praegune hind: $ 0.996859 $ 0.996859 $ 0.996859 Lisateave KEI Stablecoin (KEI) hinna kohta

KEI Stablecoin (KEI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud KEI Stablecoin (KEI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate KEI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: KEI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate KEI tokeni tokenoomikat, avastage KEI tokeni reaalajas hinda!

KEI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu KEI võiks suunduda? Meie KEI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake KEI tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!