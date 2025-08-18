Rohkem infot KEI

KEI Stablecoin hind (KEI)

1 KEI/USD reaalajas hind:

$1.002
$1.002$1.002
+1.10%1D
USD
KEI Stablecoin (KEI) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 14:53:42 (UTC+8)

KEI Stablecoin (KEI) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.986243
$ 0.986243$ 0.986243
24 h madal
$ 1.003
$ 1.003$ 1.003
24 h kõrge

$ 0.986243
$ 0.986243$ 0.986243

$ 1.003
$ 1.003$ 1.003

$ 1.052
$ 1.052$ 1.052

$ 0.949194
$ 0.949194$ 0.949194

-0.04%

+1.18%

+0.44%

+0.44%

KEI Stablecoin (KEI) reaalajas hind on $1.002. Viimase 24 tunni jooksul KEI kaubeldud madalaim $ 0.986243 ja kõrgeim $ 1.003 näitab aktiivset turu volatiivsust. KEIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.052 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.949194.

Lüliajalise tootluse osas on KEI muutunud -0.04% viimase tunni jooksul, +1.18% 24 tunni vältel +0.44% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

KEI Stablecoin (KEI) – turuteave

$ 298.55K
$ 298.55K$ 298.55K

--
----

$ 298.55K
$ 298.55K$ 298.55K

298.53K
298.53K 298.53K

298,528.4119007821
298,528.4119007821 298,528.4119007821

KEI Stablecoin praegune turukapitalisatsioon on $ 298.55K -- 24 tunnise kauplemismahuga. KEI ringlev varu on 298.53K, mille koguvaru on 298528.4119007821. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 298.55K.

KEI Stablecoin (KEI) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse KEI Stablecoin ja USD hinnamuutus $ +0.01164983.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse KEI Stablecoin ja USD hinnamuutus $ +0.0194611446.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse KEI Stablecoin ja USD hinnamuutus $ +0.0107595762.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse KEI Stablecoin ja USD hinnamuutus $ +0.0106329360220045.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.01164983+1.18%
30 päeva$ +0.0194611446+1.94%
60 päeva$ +0.0107595762+1.07%
90 päeva$ +0.0106329360220045+1.07%

Mis on KEI Stablecoin (KEI)

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs.

Üksuse KEI Stablecoin (KEI) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

KEI Stablecoin hinna ennustus (USD)

Kui palju on KEI Stablecoin (KEI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie KEI Stablecoin (KEI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida KEI Stablecoin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake KEI Stablecoin hinna ennustust kohe!

KEI kohalike valuutade suhtes

KEI Stablecoin (KEI) tokenoomika

KEI Stablecoin (KEI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet KEI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse KEI Stablecoin (KEI) kohta

Kui palju on KEI Stablecoin (KEI) tänapäeval väärt?
Reaalajas KEI hind USD on 1.002 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune KEI/USD hind?
Praegune hind KEI/USD on $ 1.002. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on KEI Stablecoin turukapitalisatsioon?
KEI turukapitalisatsioon on $ 298.55K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on KEI ringlev varu?
KEI ringlev varu on 298.53K USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim KEI (ATH) hind?
KEI saavutab ATH hinna summas 1.052 USD.
Mis oli kõigi aegade KEI madalaim (ATL) hind?
KEI nägi ATL hinda summas 0.949194 USD.
Milline on KEI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine KEI kauplemismaht on -- USD.
Kas KEI sel aastal kõrgemale ka suundub?
KEI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake KEI hinna ennustust.
KEI Stablecoin (KEI) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

