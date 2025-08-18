Mis on KEI Stablecoin (KEI)

Üksuse KEI Stablecoin (KEI) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

KEI Stablecoin (KEI) tokenoomika

KEI Stablecoin (KEI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet KEI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse KEI Stablecoin (KEI) kohta Kui palju on KEI Stablecoin (KEI) tänapäeval väärt? Reaalajas KEI hind USD on 1.002 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune KEI/USD hind? $ 1.002 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind KEI/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on KEI Stablecoin turukapitalisatsioon? KEI turukapitalisatsioon on $ 298.55K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on KEI ringlev varu? KEI ringlev varu on 298.53K USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim KEI (ATH) hind? KEI saavutab ATH hinna summas 1.052 USD . Mis oli kõigi aegade KEI madalaim (ATL) hind? KEI nägi ATL hinda summas 0.949194 USD . Milline on KEI kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine KEI kauplemismaht on -- USD . Kas KEI sel aastal kõrgemale ka suundub? KEI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake KEI hinna ennustust

