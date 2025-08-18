Mis on Keeta (KTA)

Keeta is a high-performance layer-1 blockchain designed to unify transactions across different blockchains and fiat payment systems, eliminating the need for costly intermediaries, reducing fees, and enabling near-instant settlements. With 400-millisecond transaction finality and the ability to process 10 million transactions per second, Keeta sets a new industry benchmark for speed and scalability. Founded in 2022 and backed by Eric Schmidt, the former CEO of Google, Keeta has been engineered to meet the stringent regulatory and operational requirements of financial institutions. Its advanced on-chain compliance protocols, including KYC and AML, ensure security and regulatory adherence. Keeta’s architecture natively supports asset tokenization and digital identity, making it an ideal platform for stablecoins and real-world asset transfers. By facilitating cross-chain transactions and interoperability with existing payment systems, Keeta bridges the gap between cryptocurrencies and fiat, enabling a secure, efficient, and compliant global financial ecosystem.

Üksuse Keeta (KTA) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Keeta (KTA) kohta Kui palju on Keeta (KTA) tänapäeval väärt? Reaalajas KTA hind USD on 1.34 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune KTA/USD hind? $ 1.34 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind KTA/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Keeta turukapitalisatsioon? KTA turukapitalisatsioon on $ 545.57M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on KTA ringlev varu? KTA ringlev varu on 407.30M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim KTA (ATH) hind? KTA saavutab ATH hinna summas 1.68 USD . Mis oli kõigi aegade KTA madalaim (ATL) hind? KTA nägi ATL hinda summas 0.0068199 USD . Milline on KTA kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine KTA kauplemismaht on -- USD . Kas KTA sel aastal kõrgemale ka suundub? KTA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake KTA hinna ennustust

