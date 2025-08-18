Keeta hind (KTA)
-1.93%
-2.08%
-12.50%
-12.50%
Keeta (KTA) reaalajas hind on $1.34. Viimase 24 tunni jooksul KTA kaubeldud madalaim $ 1.34 ja kõrgeim $ 1.45 näitab aktiivset turu volatiivsust. KTAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.68 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.0068199.
Lüliajalise tootluse osas on KTA muutunud -1.93% viimase tunni jooksul, -2.08% 24 tunni vältel -12.50% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Keeta praegune turukapitalisatsioon on $ 545.57M -- 24 tunnise kauplemismahuga. KTA ringlev varu on 407.30M, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.34B.
Tänase päeva jooksul oli üksuse Keeta ja USD hinnamuutus $ -0.028575120267772.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Keeta ja USD hinnamuutus $ +1.1982243820.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Keeta ja USD hinnamuutus $ +1.0791223680.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Keeta ja USD hinnamuutus $ +0.5624100242415756.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ -0.028575120267772
|-2.08%
|30 päeva
|$ +1.1982243820
|+89.42%
|60 päeva
|$ +1.0791223680
|+80.53%
|90 päeva
|$ +0.5624100242415756
|+72.33%
Keeta is a high-performance layer-1 blockchain designed to unify transactions across different blockchains and fiat payment systems, eliminating the need for costly intermediaries, reducing fees, and enabling near-instant settlements. With 400-millisecond transaction finality and the ability to process 10 million transactions per second, Keeta sets a new industry benchmark for speed and scalability. Founded in 2022 and backed by Eric Schmidt, the former CEO of Google, Keeta has been engineered to meet the stringent regulatory and operational requirements of financial institutions. Its advanced on-chain compliance protocols, including KYC and AML, ensure security and regulatory adherence. Keeta’s architecture natively supports asset tokenization and digital identity, making it an ideal platform for stablecoins and real-world asset transfers. By facilitating cross-chain transactions and interoperability with existing payment systems, Keeta bridges the gap between cryptocurrencies and fiat, enabling a secure, efficient, and compliant global financial ecosystem.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.