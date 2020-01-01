Keefer Bunny (KFR) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Keefer Bunny (KFR) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Keefer Bunny (KFR) teave Keefer Bunny is a community of cannabis enthusiasts and crypto lovers who are passionate about memecoins and the exciting world of $KFR! 🌿💸 With 4/20 falling on Easter this year, we’re ready to make this celebration unforgettable!We’ve built a reward system that benefits the top 50 holders through LP rewards on Meteora, and we’re always giving back with epic giveaways from our wallet, which holds Easter eggs full of surprises. 🥚 Ametlik veebisait: https://keeferbunny420.carrd.co/ Ostke KFR kohe!

Keefer Bunny (KFR) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Keefer Bunny (KFR) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 348.81K $ 348.81K $ 348.81K Koguvaru: $ 930.77M $ 930.77M $ 930.77M Ringlev varu: $ 930.77M $ 930.77M $ 930.77M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 348.81K $ 348.81K $ 348.81K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00192059 $ 0.00192059 $ 0.00192059 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00037476 $ 0.00037476 $ 0.00037476 Lisateave Keefer Bunny (KFR) hinna kohta

Keefer Bunny (KFR) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Keefer Bunny (KFR) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate KFR tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: KFR tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate KFR tokeni tokenoomikat, avastage KFR tokeni reaalajas hinda!

