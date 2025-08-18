Mis on Keefer Bunny (KFR)

Keefer Bunny is a community of cannabis enthusiasts and crypto lovers who are passionate about memecoins and the exciting world of $KFR! 🌿💸 With 4/20 falling on Easter this year, we’re ready to make this celebration unforgettable!We’ve built a reward system that benefits the top 50 holders through LP rewards on Meteora, and we’re always giving back with epic giveaways from our wallet, which holds Easter eggs full of surprises. 🥚

Keefer Bunny hinna ennustus (USD)

Kui palju on Keefer Bunny (KFR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Keefer Bunny (KFR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Keefer Bunny nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Keefer Bunny (KFR) tokenoomika

Keefer Bunny (KFR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet KFR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Keefer Bunny (KFR) kohta Kui palju on Keefer Bunny (KFR) tänapäeval väärt? Reaalajas KFR hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune KFR/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind KFR/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Keefer Bunny turukapitalisatsioon? KFR turukapitalisatsioon on $ 380.46K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on KFR ringlev varu? KFR ringlev varu on 930.78M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim KFR (ATH) hind? KFR saavutab ATH hinna summas 0.00192059 USD . Mis oli kõigi aegade KFR madalaim (ATL) hind? KFR nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on KFR kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine KFR kauplemismaht on -- USD . Kas KFR sel aastal kõrgemale ka suundub? KFR võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake KFR hinna ennustust

