KCAL hind (KCAL)

Loendis mitteolevad

1 KCAL/USD reaalajas hind:

$0.00142568
+8.10%1D
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
KCAL (KCAL) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 21:05:20 (UTC+8)

KCAL (KCAL) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00130857
24 h madal
$ 0.00147058
24 h kõrge

$ 0.00130857
$ 0.00147058
$ 5.0
$ 0.0011548
+0.06%

+8.13%

+3.63%

+3.63%

KCAL (KCAL) reaalajas hind on $0.00142568. Viimase 24 tunni jooksul KCAL kaubeldud madalaim $ 0.00130857 ja kõrgeim $ 0.00147058 näitab aktiivset turu volatiivsust. KCALkõigi aegade kõrgeim hind on $ 5.0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.0011548.

Lüliajalise tootluse osas on KCAL muutunud +0.06% viimase tunni jooksul, +8.13% 24 tunni vältel +3.63% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

KCAL (KCAL) – turuteave

$ 71.09K
--
$ 71.09K
50.00M
50,000,000.0
KCAL praegune turukapitalisatsioon on $ 71.09K -- 24 tunnise kauplemismahuga. KCAL ringlev varu on 50.00M, mille koguvaru on 50000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 71.09K.

KCAL (KCAL) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse KCAL ja USD hinnamuutus $ +0.00010722.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse KCAL ja USD hinnamuutus $ -0.0002178266.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse KCAL ja USD hinnamuutus $ -0.0011864494.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse KCAL ja USD hinnamuutus $ -0.007465426983457573.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00010722+8.13%
30 päeva$ -0.0002178266-15.27%
60 päeva$ -0.0011864494-83.21%
90 päeva$ -0.007465426983457573-83.96%

Mis on KCAL (KCAL)

KCAL Token is the Step App ecosystem token. It is used for a burn in the creation and maintenance of SNEAKs and Rewards for steps !

Üksuse KCAL (KCAL) allikas

Ametlik veebisait

KCAL hinna ennustus (USD)

Kui palju on KCAL (KCAL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie KCAL (KCAL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida KCAL nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake KCAL hinna ennustust kohe!

KCAL kohalike valuutade suhtes

KCAL (KCAL) tokenoomika

KCAL (KCAL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet KCAL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse KCAL (KCAL) kohta

Kui palju on KCAL (KCAL) tänapäeval väärt?
Reaalajas KCAL hind USD on 0.00142568 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune KCAL/USD hind?
Praegune hind KCAL/USD on $ 0.00142568. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on KCAL turukapitalisatsioon?
KCAL turukapitalisatsioon on $ 71.09K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on KCAL ringlev varu?
KCAL ringlev varu on 50.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim KCAL (ATH) hind?
KCAL saavutab ATH hinna summas 5.0 USD.
Mis oli kõigi aegade KCAL madalaim (ATL) hind?
KCAL nägi ATL hinda summas 0.0011548 USD.
Milline on KCAL kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine KCAL kauplemismaht on -- USD.
Kas KCAL sel aastal kõrgemale ka suundub?
KCAL võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake KCAL hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 21:05:20 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.