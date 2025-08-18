Rohkem infot SWP

SWP Hinnainfo

SWP Ametlik veebisait

SWP Tokenoomika

SWP Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Kava Swap logo

Kava Swap hind (SWP)

Loendis mitteolevad

1 SWP/USD reaalajas hind:

$0.00237651
$0.00237651$0.00237651
0.00%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Kava Swap (SWP) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 14:53:26 (UTC+8)

Kava Swap (SWP) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 3.46
$ 3.46$ 3.46

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+22.81%

+22.81%

Kava Swap (SWP) reaalajas hind on $0.00237651. Viimase 24 tunni jooksul SWP kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. SWPkõigi aegade kõrgeim hind on $ 3.46 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on SWP muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel +22.81% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Kava Swap (SWP) – turuteave

$ 594.13K
$ 594.13K$ 594.13K

--
----

$ 594.13K
$ 594.13K$ 594.13K

250.00M
250.00M 250.00M

250,000,000.0
250,000,000.0 250,000,000.0

Kava Swap praegune turukapitalisatsioon on $ 594.13K -- 24 tunnise kauplemismahuga. SWP ringlev varu on 250.00M, mille koguvaru on 250000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 594.13K.

Kava Swap (SWP) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Kava Swap ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Kava Swap ja USD hinnamuutus $ -0.0002077079.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Kava Swap ja USD hinnamuutus $ -0.0002178252.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Kava Swap ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ -0.0002077079-8.74%
60 päeva$ -0.0002178252-9.16%
90 päeva$ 0--

Mis on Kava Swap (SWP)

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Kava Swap (SWP) allikas

Ametlik veebisait

Kava Swap hinna ennustus (USD)

Kui palju on Kava Swap (SWP) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Kava Swap (SWP) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Kava Swap nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Kava Swap hinna ennustust kohe!

SWP kohalike valuutade suhtes

Kava Swap (SWP) tokenoomika

Kava Swap (SWP) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SWP tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Kava Swap (SWP) kohta

Kui palju on Kava Swap (SWP) tänapäeval väärt?
Reaalajas SWP hind USD on 0.00237651 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SWP/USD hind?
Praegune hind SWP/USD on $ 0.00237651. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Kava Swap turukapitalisatsioon?
SWP turukapitalisatsioon on $ 594.13K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SWP ringlev varu?
SWP ringlev varu on 250.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SWP (ATH) hind?
SWP saavutab ATH hinna summas 3.46 USD.
Mis oli kõigi aegade SWP madalaim (ATL) hind?
SWP nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on SWP kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SWP kauplemismaht on -- USD.
Kas SWP sel aastal kõrgemale ka suundub?
SWP võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SWP hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 14:53:26 (UTC+8)

Kava Swap (SWP) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.