Kattana (KTN) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Kattana (KTN) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Kattana (KTN) teave Kattana is the trading terminal you have been dreaming of, cutting edge trading tools for Cefi AND Defi enviroments for both pro and beginners. Ametlik veebisait: https://kattana.io/ Ostke KTN kohe!

Kattana (KTN) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Kattana (KTN) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 37.74K $ 37.74K $ 37.74K Koguvaru: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Ringlev varu: $ 2.48M $ 2.48M $ 2.48M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 152.07K $ 152.07K $ 152.07K Kõigi aegade kõrgeim: $ 34.36 $ 34.36 $ 34.36 Kõigi aegade madalaim: $ 0.01174946 $ 0.01174946 $ 0.01174946 Praegune hind: $ 0.0151872 $ 0.0151872 $ 0.0151872 Lisateave Kattana (KTN) hinna kohta

Kattana (KTN) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Kattana (KTN) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate KTN tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: KTN tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate KTN tokeni tokenoomikat, avastage KTN tokeni reaalajas hinda!

KTN – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu KTN võiks suunduda? Meie KTN hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake KTN tokeni hinna ennustust kohe!

